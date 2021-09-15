Прогноз Бронцетти/Радисич — Крунич/Паттинама-Керхов (16 сентября), ставки и коэффициенты

Бронцетти/Радисич — Крунич/Паттинама-Керхов. Прогноз, ставки на матч. WTA (16.09.21)

16 сентября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Бронцетти/Радисич , а противостоять в этом поединке будет Крунич/Паттинама-Керхов.



16 сентября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Бронцетти/Радисич и Крунич/Паттинама-Керхов. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 18:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Бронцетти/Радисич может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бронцетти/Радисич — Крунич/Паттинама-Керхов:

Бронцетти/Радисич имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 16 сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Крунич/Паттинама-Керхов. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Бронцетти/Радисич имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Бронцетти/Радисич

На данный момент Бронцетти/Радисич является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Бронцетти/Радисич поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Бронцетти/Радисич пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Бронцетти/Радисич слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Бронцетти/Радисич будет более тщательно готовиться к поединку.



Крунич/Паттинама-Керхов

Нынешняя форма, которую демонстрирует Крунич/Паттинама-Керхов еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Крунич/Паттинама-Керхов постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Крунич/Паттинама-Керхов пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Крунич/Паттинама-Керхов не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Крунич/Паттинама-Керхов не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Бронцетти/Радисич — Крунич/Паттинама-Керхов. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Бронцетти/Радисич и Крунич/Паттинама-Керхов. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Бронцетти/Радисич — Крунич/Паттинама-Керхов 16 сентября

Бронцетти/Радисич

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бронцетти/Радисич выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бронцетти/Радисич всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бронцетти/Радисич уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бронцетти/Радисич занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бронцетти/Радисич больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бронцетти/Радисич имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Крунич/Паттинама-Керхов

Крунич/Паттинама-Керхов лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Крунич/Паттинама-Керхов играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Крунич/Паттинама-Керхов начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Крунич/Паттинама-Керхов выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Крунич/Паттинама-Керхов сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бронцетти/Радисич — Крунич/Паттинама-Керхов Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бронцетти/Радисич и Крунич/Паттинама-Керхов. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бронцетти/Радисич — Крунич/Паттинама-Керхов: погода помешает показать хороший теннис

Бронцетти/Радисич и Крунич/Паттинама-Керхов которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бронцетти/Радисич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Крунич/Паттинама-Керхов хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бронцетти/Радисич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Крунич/Паттинама-Керхов умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бронцетти/Радисич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Крунич/Паттинама-Керхов вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бронцетти/Радисич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бронцетти/Радисич — Крунич/Паттинама-Керхов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бронцетти/Радисич и Крунич/Паттинама-Керхов, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-474745-yaponiya-kitay-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-azii-16-09-21/