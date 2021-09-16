Оливьери/Фикович — Мерино/Ор. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.09.21)

Прогноз Оливьери/Фикович — Мерино/Ор (16-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Оливьери/Фикович — Мерино/Ор 16-го сентября 2021 года

16-го сентября 2021 года в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Оливьери/Фикович , а противостоять в этом поединке будет Мерино/Ор.



Так как теннисный поединок Оливьери/Фикович — Мерино/Ор пройдет уже 16-го сентября 2021 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 23:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Оливьери/Фикович на тот момент намного сильнее, нежели Мерино/Ор.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оливьери/Фикович — Мерино/Ор:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16-го сентября 2021 года откроет его противостояние Оливьери/Фикович — Мерино/Ор. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 23:00 по МСК, то есть до начала игры. Оливьери/Фикович и Мерино/Ор отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мерино/Ор может гордиться семью победами, а вот Оливьери/Фикович имеет только пять выигранных встреч.

Оливьери/Фикович

В этом сезоне Оливьери/Фикович показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Оливьери/Фикович сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Оливьери/Фикович еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Оливьери/Фикович обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Оливьери/Фикович играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Оливьери/Фикович любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Мерино/Ор

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Мерино/Ор на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Мерино/Ор демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Мерино/Ор имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Мерино/Ор намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Мерино/Ор не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Мерино/Ор будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Мерино/Ор и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Мерино/Ор умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Оливьери/Фикович и Мерино/Ор являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Оливьери/Фикович — Мерино/Ор. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.09.21)

Оливьери/Фикович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Оливьери/Фикович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Оливьери/Фикович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Оливьери/Фикович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Оливьери/Фикович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Оливьери/Фикович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Оливьери/Фикович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Оливьери/Фикович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мерино/Ор

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Мерино/Ор хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Мерино/Ор никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Мерино/Ор сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Мерино/Ор всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Оливьери/Фикович — Мерино/Ор Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Оливьери/Фикович и Мерино/Ор аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Оливьери/Фикович и Мерино/Ор обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Оливьери/Фикович и Мерино/Ор постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Оливьери/Фикович — Мерино/Ор: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Оливьери/Фикович имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Оливьери/Фикович и Мерино/Ор отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мерино/Ор в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Оливьери/Фикович превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мерино/Ор сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Оливьери/Фикович гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оливьери/Фикович — Мерино/Ор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Оливьери/Фикович и Мерино/Ор.



http://evolvegame.ru/cat0-474920-prognoz-na-match-natali-mohtar-anna-ureke-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-16-09-21/