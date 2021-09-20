Гагошидзе/Натсвлишвили — Джимбрере/Тран: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Гагошидзе/Натсвлишвили — Джимбрере/Тран (21-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Гагошидзе/Натсвлишвили — Джимбрере/Тран (21-го сентября), ставки и коэффициенты

21-го сентября в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гагошидзе/Натсвлишвили , а противостоять в этом поединке будет Джимбрере/Тран.



Гагошидзе/Натсвлишвили сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 21-го сентября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Джимбрере/Тран. По Москве данный поединок начнется в 15:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Джимбрере/Тран, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гагошидзе/Натсвлишвили — Джимбрере/Тран:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 21-го сентября откроет его противостояние Гагошидзе/Натсвлишвили — Джимбрере/Тран. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:30 по МСК, то есть до начала игры. Гагошидзе/Натсвлишвили и Джимбрере/Тран отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Джимбрере/Тран может гордиться семью победами, а вот Гагошидзе/Натсвлишвили имеет только пять выигранных встреч.

Гагошидзе/Натсвлишвили

В этом сезоне Гагошидзе/Натсвлишвили показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Гагошидзе/Натсвлишвили играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Гагошидзе/Натсвлишвили умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Гагошидзе/Натсвлишвили и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Гагошидзе/Натсвлишвили будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Гагошидзе/Натсвлишвили чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Джимбрере/Тран

На этом турнире Джимбрере/Тран играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Джимбрере/Тран все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Джимбрере/Тран не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Джимбрере/Тран уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Джимбрере/Тран на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Джимбрере/Тран пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Гагошидзе/Натсвлишвили — Джимбрере/Тран

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Гагошидзе/Натсвлишвили и Джимбрере/Тран. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Гагошидзе/Натсвлишвили — Джимбрере/Тран 21-го сентября

Гагошидзе/Натсвлишвили

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гагошидзе/Натсвлишвили, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гагошидзе/Натсвлишвили уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гагошидзе/Натсвлишвили старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гагошидзе/Натсвлишвили, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гагошидзе/Натсвлишвили не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гагошидзе/Натсвлишвили все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гагошидзе/Натсвлишвили точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джимбрере/Тран

Выступать в зале Джимбрере/Тран не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джимбрере/Тран старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джимбрере/Тран принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джимбрере/Тран демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джимбрере/Тран даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джимбрере/Тран хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Гагошидзе/Натсвлишвили — Джимбрере/Тран Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Гагошидзе/Натсвлишвили и Джимбрере/Тран, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Гагошидзе/Натсвлишвили и Джимбрере/Тран играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Гагошидзе/Натсвлишвили, и Джимбрере/Тран неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Гагошидзе/Натсвлишвили — Джимбрере/Тран: андердог способен удивить фаворита

Гагошидзе/Натсвлишвили и Джимбрере/Тран которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гагошидзе/Натсвлишвили имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джимбрере/Тран хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гагошидзе/Натсвлишвили. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джимбрере/Тран умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гагошидзе/Натсвлишвили довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джимбрере/Тран вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гагошидзе/Натсвлишвили.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гагошидзе/Натсвлишвили — Джимбрере/Тран. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гагошидзе/Натсвлишвили и Джимбрере/Тран. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гагошидзе/Натсвлишвили и для Джимбрере/Тран, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-477471-prognoz-na-match-elison-riske-fiona-ferro-ot-eksperta-21-09-21/