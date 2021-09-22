Прогноз Баррера-Агирре/Япур Лопес — Портилло Рамирес/Родригес (22-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Баррера-Агирре/Япур Лопес — Портилло Рамирес/Родригес. Прогноз, ставки на матч (22.09.21)

22-го сентября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Баррера-Агирре/Япур Лопес , а противостоять в этом поединке будет Портилло Рамирес/Родригес.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Баррера-Агирре/Япур Лопес — Портилло Рамирес/Родригес, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 22-го сентября, а его начало по МСК будет в 17:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Баррера-Агирре/Япур Лопес. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Баррера-Агирре/Япур Лопес — Портилло Рамирес/Родригес:

22-го сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Баррера-Агирре/Япур Лопес — Портилло Рамирес/Родригес. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Портилло Рамирес/Родригес, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Портилло Рамирес/Родригес выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Баррера-Агирре/Япур Лопес

В большинстве своих выигранных поединков Баррера-Агирре/Япур Лопес берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Баррера-Агирре/Япур Лопес с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Баррера-Агирре/Япур Лопес сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Баррера-Агирре/Япур Лопес также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Портилло Рамирес/Родригес

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Портилло Рамирес/Родригес теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Портилло Рамирес/Родригес имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Портилло Рамирес/Родригес испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Портилло Рамирес/Родригес выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Портилло Рамирес/Родригес занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Баррера-Агирре/Япур Лопес — Портилло Рамирес/Родригес

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Баррера-Агирре/Япур Лопес и Портилло Рамирес/Родригес впервые будут встречаться между собой. Если Баррера-Агирре/Япур Лопес уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Портилло Рамирес/Родригес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Баррера-Агирре/Япур Лопес демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Баррера-Агирре/Япур Лопес – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Баррера-Агирре/Япур Лопес — Портилло Рамирес/Родригес 22-го сентября

Баррера-Агирре/Япур Лопес

Баррера-Агирре/Япур Лопес не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Баррера-Агирре/Япур Лопес любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Баррера-Агирре/Япур Лопес умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Баррера-Агирре/Япур Лопес не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Баррера-Агирре/Япур Лопес умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Портилло Рамирес/Родригес

В этом сезоне Портилло Рамирес/Родригес действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Портилло Рамирес/Родригес обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Портилло Рамирес/Родригес не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Портилло Рамирес/Родригес не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Портилло Рамирес/Родригес имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Баррера-Агирре/Япур Лопес — Портилло Рамирес/Родригес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Баррера-Агирре/Япур Лопес и Портилло Рамирес/Родригес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Баррера-Агирре/Япур Лопес и Портилло Рамирес/Родригес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Баррера-Агирре/Япур Лопес и Портилло Рамирес/Родригес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Баррера-Агирре/Япур Лопес и Портилло Рамирес/Родригес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Баррера-Агирре/Япур Лопес — Портилло Рамирес/Родригес: снова ждем результативной игры

Баррера-Агирре/Япур Лопес и Портилло Рамирес/Родригес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Баррера-Агирре/Япур Лопес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Портилло Рамирес/Родригес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Баррера-Агирре/Япур Лопес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Портилло Рамирес/Родригес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Баррера-Агирре/Япур Лопес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Портилло Рамирес/Родригес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Баррера-Агирре/Япур Лопес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баррера-Агирре/Япур Лопес — Портилло Рамирес/Родригес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Баррера-Агирре/Япур Лопес и Портилло Рамирес/Родригес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Баррера-Агирре/Япур Лопес и Портилло Рамирес/Родригес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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