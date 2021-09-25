Прогноз Гонзалез/Молтени — Беранкис/Ситак (25-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Гонзалез/Молтени — Беранкис/Ситак. Прогноз, ставки на матч. ATP (25.09.21)

25.09.2021 в 09:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Гонзалез/Молтени , а противостоять в этом поединке будет Беранкис/Ситак.



Так как Гонзалез/Молтени в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Беранкис/Ситак, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 25.09.2021. Но, доказать обратное Гонзалез/Молтени все же сможет в 09:05 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гонзалез/Молтени — Беранкис/Ситак:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25.09.2021 откроет его противостояние Гонзалез/Молтени — Беранкис/Ситак. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 09:05 по МСК, то есть до начала игры. Гонзалез/Молтени и Беранкис/Ситак отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Беранкис/Ситак может гордиться семью победами, а вот Гонзалез/Молтени имеет только пять выигранных встреч.

Гонзалез/Молтени

В этом сезоне Гонзалез/Молтени демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Гонзалез/Молтени снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Гонзалез/Молтени является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Гонзалез/Молтени не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Гонзалез/Молтени еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Беранкис/Ситак

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Беранкис/Ситак в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Беранкис/Ситак уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Беранкис/Ситак уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Беранкис/Ситак обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Гонзалез/Молтени — Беранкис/Ситак

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Гонзалез/Молтени и Беранкис/Ситак впервые будут встречаться между собой. Если Гонзалез/Молтени уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Беранкис/Ситак пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Гонзалез/Молтени демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Гонзалез/Молтени – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Гонзалез/Молтени — Беранкис/Ситак (25.09.2021), ставки и коэффициенты

Гонзалез/Молтени

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гонзалез/Молтени выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гонзалез/Молтени всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гонзалез/Молтени уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гонзалез/Молтени занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гонзалез/Молтени больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гонзалез/Молтени имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Беранкис/Ситак

Беранкис/Ситак лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Беранкис/Ситак играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Беранкис/Ситак начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Беранкис/Ситак выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Беранкис/Ситак сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Гонзалез/Молтени — Беранкис/Ситак Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Гонзалез/Молтени и Беранкис/Ситак. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Гонзалез/Молтени и Беранкис/Ситак встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Гонзалез/Молтени и Беранкис/Ситак довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Гонзалез/Молтени и Беранкис/Ситак подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Гонзалез/Молтени — Беранкис/Ситак: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Гонзалез/Молтени и Беранкис/Ситак, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Гонзалез/Молтени и Беранкис/Ситак уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гонзалез/Молтени — Беранкис/Ситак. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гонзалез/Молтени и Беранкис/Ситак. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гонзалез/Молтени и для Беранкис/Ситак, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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