Прогноз Овчаренко/Хорда-Санчис — Ваттерони/Соррентино (25-го сентября), ставки и коэффициенты

Овчаренко/Хорда-Санчис — Ваттерони/Соррентино. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.09.21)

25-го сентября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Овчаренко/Хорда-Санчис , а противостоять в этом поединке будет Ваттерони/Соррентино.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Овчаренко/Хорда-Санчис — Ваттерони/Соррентино можно будет вплоть до 17:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 25-го сентября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Овчаренко/Хорда-Санчис и Ваттерони/Соррентино еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Овчаренко/Хорда-Санчис — Ваттерони/Соррентино. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Овчаренко/Хорда-Санчис имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 25-го сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ваттерони/Соррентино. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 17:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Овчаренко/Хорда-Санчис имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Овчаренко/Хорда-Санчис

На данный момент Овчаренко/Хорда-Санчис является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Овчаренко/Хорда-Санчис поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Овчаренко/Хорда-Санчис пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Овчаренко/Хорда-Санчис слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Овчаренко/Хорда-Санчис будет более тщательно готовиться к поединку.



Ваттерони/Соррентино

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Ваттерони/Соррентино в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Ваттерони/Соррентино уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Ваттерони/Соррентино уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Ваттерони/Соррентино обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Овчаренко/Хорда-Санчис» — «Ваттерони/Соррентино»: прогноз автора

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Овчаренко/Хорда-Санчис — Ваттерони/Соррентино (25-го сентября), ставки и коэффициенты

Овчаренко/Хорда-Санчис

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Овчаренко/Хорда-Санчис проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Овчаренко/Хорда-Санчис в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Овчаренко/Хорда-Санчис больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Овчаренко/Хорда-Санчис уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Ваттерони/Соррентино

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Ваттерони/Соррентино хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Ваттерони/Соррентино никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Ваттерони/Соррентино сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Ваттерони/Соррентино всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Овчаренко/Хорда-Санчис — Ваттерони/Соррентино Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Овчаренко/Хорда-Санчис и Ваттерони/Соррентино аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Овчаренко/Хорда-Санчис и Ваттерони/Соррентино обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Овчаренко/Хорда-Санчис и Ваттерони/Соррентино постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Овчаренко/Хорда-Санчис — Ваттерони/Соррентино: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Овчаренко/Хорда-Санчис имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Овчаренко/Хорда-Санчис и Ваттерони/Соррентино отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ваттерони/Соррентино в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Овчаренко/Хорда-Санчис превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ваттерони/Соррентино сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Овчаренко/Хорда-Санчис гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Овчаренко/Хорда-Санчис — Ваттерони/Соррентино. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Овчаренко/Хорда-Санчис и Ваттерони/Соррентино сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Овчаренко/Хорда-Санчис, и Ваттерони/Соррентино будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-480521-segodnya-match-saragosa-burgos-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-25-09-21/