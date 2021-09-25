Прогноз Мескида Берг/Перейра — Гонсалес Фернандес/Кальдес (25.09.2021), ставки и коэффициенты

Мескида Берг/Перейра — Гонсалес Фернандес/Кальдес. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.09.21)

25-го сентября в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мескида Берг/Перейра , а противостоять в этом поединке будет Гонсалес Фернандес/Кальдес.



Судья теннисного матча Мескида Берг/Перейра — Гонсалес Фернандес/Кальдес должен дать знак о старте игры в 19:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 25-го сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Мескида Берг/Перейра и Гонсалес Фернандес/Кальдес более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Мескида Берг/Перейра имеет четыре победы, то Гонсалес Фернандес/Кальдес может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мескида Берг/Перейра — Гонсалес Фернандес/Кальдес:

Теннисный поединок Мескида Берг/Перейра — Гонсалес Фернандес/Кальдес запланирован организаторами турнира на 25-го сентября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Мескида Берг/Перейра и Гонсалес Фернандес/Кальдес встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Мескида Берг/Перейра имеет три победы при одном поражении.

Мескида Берг/Перейра

Так как Мескида Берг/Перейра выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Мескида Берг/Перейра снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Мескида Берг/Перейра, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Мескида Берг/Перейра чем-то удивить, пока не ясно.



Гонсалес Фернандес/Кальдес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гонсалес Фернандес/Кальдес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гонсалес Фернандес/Кальдес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гонсалес Фернандес/Кальдес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гонсалес Фернандес/Кальдес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гонсалес Фернандес/Кальдес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гонсалес Фернандес/Кальдес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гонсалес Фернандес/Кальдес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гонсалес Фернандес/Кальдес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Мескида Берг/Перейра — Гонсалес Фернандес/Кальдес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Мескида Берг/Перейра и Гонсалес Фернандес/Кальдес. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Мескида Берг/Перейра и Гонсалес Фернандес/Кальдес в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Мескида Берг/Перейра и Гонсалес Фернандес/Кальдес имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Мескида Берг/Перейра — Гонсалес Фернандес/Кальдес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.09.21)

Мескида Берг/Перейра

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мескида Берг/Перейра, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мескида Берг/Перейра уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мескида Берг/Перейра старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мескида Берг/Перейра, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мескида Берг/Перейра не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мескида Берг/Перейра все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мескида Берг/Перейра точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гонсалес Фернандес/Кальдес

Этот сезон Гонсалес Фернандес/Кальдес проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Гонсалес Фернандес/Кальдес снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Гонсалес Фернандес/Кальдес слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Гонсалес Фернандес/Кальдес допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Мескида Берг/Перейра — Гонсалес Фернандес/Кальдес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мескида Берг/Перейра и Гонсалес Фернандес/Кальдес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мескида Берг/Перейра и Гонсалес Фернандес/Кальдес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мескида Берг/Перейра, и Гонсалес Фернандес/Кальдес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мескида Берг/Перейра — Гонсалес Фернандес/Кальдес: ставим на двойные ошибки

Мескида Берг/Перейра и Гонсалес Фернандес/Кальдес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мескида Берг/Перейра имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гонсалес Фернандес/Кальдес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мескида Берг/Перейра. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гонсалес Фернандес/Кальдес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мескида Берг/Перейра довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гонсалес Фернандес/Кальдес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мескида Берг/Перейра.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мескида Берг/Перейра — Гонсалес Фернандес/Кальдес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мескида Берг/Перейра и Гонсалес Фернандес/Кальдес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мескида Берг/Перейра, и Гонсалес Фернандес/Кальдес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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