Турин (4×4) — Санкт-Петербург (4×4): гости способны удивить фаворита

Прогноз на матч Турин (4×4) — Санкт-Петербург (4×4) 29.09.21

«Турин (4×4)» – «Санкт-Петербург (4×4)». 29.09.21. Прогноз и ставки на матч

Футбольный матч Турин (4×4) — Санкт-Петербург (4×4) будет завершать тур национального первенства, и пройдет данный поединок в 29 сентября, так что посетить его сможет большое количество болельщиков. Для этого организаторы турнира даже специально сдвинули начало матча до 10:20 по МСК. В последних десяти матчах лучше проявили себя футболисты клуба Турин (4×4), одержавшие пять побед при трех поражениях, но в поединке этого сезона ФК Санкт-Петербург (4×4) одержал победу со счетом 4-1.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Турин (4×4) и команда Санкт-Петербург (4×4) постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Турин (4×4) — Санкт-Петербург (4×4):

Коэффициент на победу гостей 1.94 является самым низким в футбольном матче Турин (4×4) — Санкт-Петербург (4×4). На хозяев поля букмекеры дают гораздо большую котировку 2.19, а на ничью принимаются ставки по коэффициенту 6.55.

Прогноз на матч Турин (4×4) – Санкт-Петербург (4×4) (Dragon League 4х4, матч национального перевентсва, воскресенье, 29 сентября):Футбольный клуб Турин (4×4) получил от букмекеров на свою победу котировку 2.19, а по коэффициенту 1.94 можно сделать ставку на выигрыш ФК Санкт-Петербург (4×4). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Турин (4×4) и команды Санкт-Петербург (4×4) наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Турин (4×4) – Санкт-Петербург (4×4) 29.09.21

До 29 сентября еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Турин (4×4) — Санкт-Петербург (4×4). Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 10:20 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Турин (4×4) и команды Санкт-Петербург (4×4), который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Турин (4×4) и команда Санкт-Петербург (4×4) представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Турин (4×4) – Санкт-Петербург (4×4) (29 сентября), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Турин (4×4) и команды Санкт-Петербург (4×4) на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Турин (4×4) находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Санкт-Петербург (4×4) выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Санкт-Петербург (4×4), они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Турин (4×4), так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Турин (4×4) и команда Санкт-Петербург (4×4) не так часто задействуют фланги при атаках.

Турин (4×4)

В последние годы футбольный клуб Турин (4×4) постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Турин (4×4) и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Турин (4×4) забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Санкт-Петербург (4×4)

В этом сезоне футболисты клуба Санкт-Петербург (4×4) сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Санкт-Петербург (4×4) много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Санкт-Петербург (4×4) подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Санкт-Петербург (4×4) не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Турин (4×4) – Санкт-Петербург (4×4)

Букмекеры видят фаворитом матча команды Турин (4×4) и команды Санкт-Петербург (4×4) хозяев поля. Однако эксперты нашего ресурса склоняются к мнению, что у команды Санкт-Петербург (4×4) есть отличные шансы на то, чтобы взять очки в этом матче. Несмотря на то, что команда Турин (4×4) будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, клуб не так превосходит своих соперников в классе, как это отражено в линии букмекерских контор. Команда Санкт-Петербург (4×4) умеет играть против более сильных команд, при этом, клубу тоже необходимы очки, поэтому гости будут стараться атаковать и использовать свои моменты. Да и статистика противостояний между этими командами говорит о том, что команда Турин (4×4) никогда не обыгрывала футболистов команды Санкт-Петербург (4×4) крупно, поэтому вряд ли это произойдет в сегодняшнем матче. Поэтому мы думаем, что команда Санкт-Петербург (4×4) сможет удержать фору, заявленную букмекерами. Общий тотал матча мы считаем на меньше. Оба клуба в нынешнем сезоне не часто радуют своих болельщиков забитыми мячами. Учитывая, что в этом матче очки необходимо и одной, и другой команде, то здесь мы склонны считать низовой матч, так как оба клуба, в первую очередь, будут думать о защите собственных ворот. А вот нарушений и предупреждений в игре должно быть много. Сам фактор сложного противостояния говорит о том, что матч будет преимущественно проходить в центре поля, где футболисты обеих команд, будут срывать атаки друг друга, используя тактику мелкого фола. В связи с этим, арбитр будет много свистеть и раздавать карточки. Общий тотал угловых в этом матче, скорее всего, будет низовым, так как игра через центр поля не предполагает большое количество стандартов.

Триумфатором игры будет Турин (4×4) — 2.19, в матче не будет победителей — 6.55, триумфатором игры будет Санкт-Петербург (4×4) — 1.94.



Турин (4×4) — Санкт-Петербург (4×4). Прогноз и ставки на матч. Dragon League 4х4 29 сентября

Букмекеры полагают, что команда Турин (4×4) и команда Санкт-Петербург (4×4) в очном противостоянии, которое состоится в ближайшем туре чемпионата, сыграют вничью. Скорее всего, это мнение букмекеров основано на том, что в турнирной таблице клубы уже решили свои задачи, следовательно, могут просто поделиться очками без ущерба для турнирного положения друг друга. Наши эксперты, тщательно изучив статистические данные матча, пришли к выводу, что соперники вполне способны на то, чтобы разделить очки. Напомним, что команды поддерживают неплохие отношения, а в чемпионате довольно часто расходятся миром. Естественно, мы призываем не выдумывать велосипед, а делать ставки на наиболее вероятный результат в этом матче – а это ничья. Да, коэффициент слегка маловат, однако эта ставка надежная. Общий тотал забитых мячей – темный лес, команды редко забивают много, да еще и в матчах, результат которых не принципиален, поэтому, рискнем здесь предположить, что команды разойдутся миром со счетом 1:1, то есть, можно делать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче. Общий тотал угловых мы рекомендуем играть на меньше, так как команда Турин (4×4) и команда Санкт-Петербург (4×4) не являются рекордсменами чемпионата по количеству угловых, да и в матчах между собой подают много угловых редко. Нарушения правил и желтые карточки, непременно, в этом противостоянии будут, однако, смогут команды пробить заявленные тоталы или нет – предположить сложно, поэтому от этих ставок мы рекомендуем воздержаться.

«Турин (4×4)»

Несмотря на то, что футбольный клуб Турин (4×4) сохраняет за собой высокое седьмое место в чемпионате, это связано в первую очередь с великолепным стартом сезона, а во вторую с тем, что многие оппоненты демонстрируют слабые результаты и не могут догнать хозяев. Сама же команда сейчас пребывает не в лучшей форме, так как выиграть не получается уже девять туров. В них футбольный клуб Турин (4×4) пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Причем, три поражения были на своем поле. Теперь отставание от шестого места увеличилось до непреодолимых девяти очков, а команды снизу начали наступать на пятки. Потерю формы можно объяснить тем, что после хорошего старта сезона к главному тренеру начали проявлять интерес более богатые команды, так что неигровые моменты стали отвлекать от подготовки, что привело к потере результатов. Так что, сенсационной квалификации в еврокубки не будет, а команде придется довольствоваться финишем в середине турнирной таблицы. Среди игроков основы у хозяев нет травмированных.



«Санкт-Петербург (4×4)»

В этом сезоне футбольный клуб Санкт-Петербург (4×4) продолжает разочаровывать своих болельщиков, ведь вряд ли получится квалифицироваться в Лигу Чемпионов, причем это будет уже второй раз подряд. Сейчас гости располагаются на шестом месте, отставая от необходимой строчки на пять очков, так что если получится поднажать, то вполне еще можно пробиться в самый престижный европейский турнир. Но, при сильной домашней игре, футбольный клуб Санкт-Петербург (4×4) демонстрирует слабые результаты на выезде, проиграв уже шесть раз, когда побед было лишь три. Если нападение гостей по-прежнему демонстрирует остроту и регулярно поражает ворота соперников, то вот оборона очень сильно сдала, так как нет сыгранных защитников, из-за чего часто можно увидеть неслаженные действия при обороне собственных ворот. В последних пяти матчах футбольный клуб Санкт-Петербург (4×4) дома сыграл вничью и одержал две победы, а на выезде было два поражения. Сразу трое ключевых полузащитников не смогут выйти на поле из-за травм.

Статистика и личные встречи

Выбирая матч, в котором встретится команда Турин (4×4) и команда Санкт-Петербург (4×4), для прогнозирования, эксперты нашего портала действовали не спонтанно. Это был продуманный шаг, так как сейчас оба футбольных клуба ведут в турнирной таблице борьбу за высокие места, а матчи между этими командами – принципиальные противостояния, в которых оба клуба стараются действовать на пределе возможностей. Статистика, к которой обратились наши эксперты для составления интересных прогнозов на матч между этими футбольными клубами, позволила нам найти интересные закономерности, которые мы и использовали при составлении прогнозов на этот матч. Вообще, рассматривая такие противостояния, как матч команды Турин (4×4) и команды Санкт-Петербург (4×4), необходимо обращать внимания не только на статистику в матчах между собой и в текущем сезоне, но и фактор судейства. Сегодня в футболе судьи играют далеко не последнюю роль. Довольно много скандалов возникает как раз на почве предвзятого судейства. А так как матч команды Турин (4×4) и команды Санкт-Петербург (4×4) – это противостояние лидеров чемпионата, то и судейский фактор здесь тоже будет иметь огромное значение. Вряд ли матч между такими командами пройдет в дружеской обстановке, так что велика вероятность грубой игры, провокаций и симуляций. Из этого следует, что арбитр будет частенько наказывать футболистов желтыми карточками, следовательно, вероятность того, что кто-то будет удален с поля – очень велика. А коэффициент на это в букмекерских конторах очень приличный. В общем, всем хорошего футбольного вечера, а ниже можно найти больше прогнозов на этот матч от наших экспертов.

«Турин (4×4)» — «Санкт-Петербург (4×4)»: кто фаворит грядущей встречи?

Турин (4×4) — Санкт-Петербург (4×4). Прогноз на футбол (29.09.21)

Наши эксперты неоднократно говорили о том, что команда Турин (4×4) в нынешнем сезоне является образцом футбольной машины, способной обыграть любой клуб, независимо от званий и титулов. Поэтому противостояние команды Турин (4×4) и команды Санкт-Петербург (4×4) вызвало такой ажиотаж не только в СМИ, но и среди любителей футбола и футбольных болельщиков. Оба клуба проводят один из лучших сезонов, однако, если для гостей выступления на высоком уровне являются делом привычным, то хозяева поля впервые выдают такие отличные результаты. Естественно, команда Санкт-Петербург (4×4) является фаворитом этого противостояния, однако наши эксперты рекомендуют делать ставки на плюсовой гандикап хозяев поля, а самые отчаянные бетторы могут делать ставки на то, что команда Турин (4×4) не проиграет в этом матче или вообще победит. Потенциал у хозяев поля просто сумасшедший, поэтому мы с нетерпением ждем начала этого противостояния. Общий тотал голов в матче просто необходимо играть на больше, так как между собой встретятся лучшие атаки чемпионата, и не только общий тотал голов на больше, но и индивидуальный тотал голов каждого клуба тоже на больше. Угловые: команды подают их много, причем, каждый из соперников может перебить индивидуальный тотал угловых, предложенный букмекерами, поэтому этот параметр мы рекомендуем играть на больше. А вот фолы и желтые карточки мы советуем пропустить, так как в этом матче непонятно, как будут вести себя команды. Стоит сказать, что по статистике команда Турин (4×4) и команда Санкт-Петербург (4×4) не относятся к грубиянам чемпионата, однако в таком противостоянии может случиться всякое, поэтому мы советуем пропустить эти ставки.

Турин (4×4) — Санкт-Петербург (4×4): гости способны удивить фаворита

Футбольные матчи издавна притягивали не только любителей наблюдать за этим великолепным действием, но и любителей легкой наживы. Сегодня букмекерские конторы открывают новые офисы и представительства буквально ежедневно. Они стараются заманить новых клиентов, предлагая разнообразный выбор ставок, среди которых ставки не только до, но и во время матча. Букмекеры становятся спонсорами отдельных футбольных клубов, чтобы иметь возможность предлагать только свои ставки на стадионе этого клуба. В общем, теперь спорт и букмекерские конторы стали неразлучными понятиями, которые идут рука об руку. Однако наши эксперты полагают, что хватит кормить букмекеров, хватит делать ставки ради развлечения, необходимо серьезно наказывать букмекеров за их просчеты. Именно поэтому мы делимся с бетторами своими прогнозами на футбол. В основном это прогнозы на статистику, реже прогнозы на исходы. Мы профессионально анализируем свои ставки, стараясь предложить бетторам только лучшие, вероятность проходимости которых очень велика. Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекеров в поисках отличных ставок, чтобы бетторы могли наслаждаться футболом и выигрывать деньги.

По мнению спортивных экспертов, в футбольном поединке Турин (4×4) — Санкт-Петербург (4×4) победа хозяев является самым очевидным исходом, так что на него можно смело делать ставку.

Турин (4×4) – Санкт-Петербург (4×4): статистика и история личных встреч

Команда Турин (4×4) и команда Санкт-Петербург (4×4) относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Турин (4×4) и команды Санкт-Петербург (4×4) является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Турин (4×4) и команды Санкт-Петербург (4×4) выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.