Прогноз Эдуард Эстеве Лобато — Саша Ковачевич (06-го октября), ставки и коэффициенты

Эдуард Эстеве Лобато — Саша Ковачевич. Прогноз, ставки на матч (06.10.21)

06-го октября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эдуард Эстеве Лобато , а противостоять в этом поединке будет Саша Ковачевич.



06-го октября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Эдуард Эстеве Лобато и Саша Ковачевич. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 18:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Эдуард Эстеве Лобато может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Эдуард Эстеве Лобато — Саша Ковачевич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 06-го октября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Эдуард Эстеве Лобато — Саша Ковачевич вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Эдуард Эстеве Лобато и Саша Ковачевич не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:00 по МСК.

Эдуард Эстеве Лобато

В этом сезоне Эдуард Эстеве Лобато демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Эдуард Эстеве Лобато снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Эдуард Эстеве Лобато является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Эдуард Эстеве Лобато не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Эдуард Эстеве Лобато еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Саша Ковачевич

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Саша Ковачевич на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Саша Ковачевич демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Саша Ковачевич имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Саша Ковачевич намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Саша Ковачевич не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Саша Ковачевич будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Саша Ковачевич и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Саша Ковачевич умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Эдуард Эстеве Лобато — Саша Ковачевич

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Эдуард Эстеве Лобато — Саша Ковачевич. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.10.21)

Эдуард Эстеве Лобато

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Эдуард Эстеве Лобато проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Эдуард Эстеве Лобато в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Эдуард Эстеве Лобато больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Эдуард Эстеве Лобато уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Саша Ковачевич

На этом турнире Саша Ковачевич играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Саша Ковачевич надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Саша Ковачевич находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Саша Ковачевич считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Эдуард Эстеве Лобато — Саша Ковачевич Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Эдуард Эстеве Лобато и Саша Ковачевич начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Эдуард Эстеве Лобато и Саша Ковачевич показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Эдуард Эстеве Лобато и Саша Ковачевич провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Эдуард Эстеве Лобато и Саша Ковачевич действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Эдуард Эстеве Лобато — Саша Ковачевич: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Эдуард Эстеве Лобато имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Эдуард Эстеве Лобато и Саша Ковачевич отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Саша Ковачевич в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Эдуард Эстеве Лобато превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Саша Ковачевич сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Эдуард Эстеве Лобато гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эдуард Эстеве Лобато — Саша Ковачевич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Эдуард Эстеве Лобато и Саша Ковачевич.



http://evolvegame.ru/cat2-483977-prognoz-na-match-gleb-gladkevich-diana-starovoytova-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-06-10-21/