Альберто Одизео Альварадо Берроспи — Фелипе Соуза. Прогноз, ставки на матч(11.10.21)

Прогноз Альберто Одизео Альварадо Берроспи — Фелипе Соуза (11-го октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Альберто Одизео Альварадо Берроспи — Фелипе Соуза 11-го октября 2021 года

11-го октября 2021 года в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Альберто Одизео Альварадо Берроспи , а противостоять в этом поединке будет Фелипе Соуза.



Судья теннисного матча Альберто Одизео Альварадо Берроспи — Фелипе Соуза должен дать знак о старте игры в 19:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 11-го октября 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Альберто Одизео Альварадо Берроспи и Фелипе Соуза более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Альберто Одизео Альварадо Берроспи имеет четыре победы, то Фелипе Соуза может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альберто Одизео Альварадо Берроспи — Фелипе Соуза:

До 11-го октября 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Альберто Одизео Альварадо Берроспи — Фелипе Соуза вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Альберто Одизео Альварадо Берроспи и Фелипе Соуза не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 19:30 по МСК.

Альберто Одизео Альварадо Берроспи

Альберто Одизео Альварадо Берроспи, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Альберто Одизео Альварадо Берроспи может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Альберто Одизео Альварадо Берроспи входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Альберто Одизео Альварадо Берроспи еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Альберто Одизео Альварадо Берроспи сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Фелипе Соуза

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Фелипе Соуза теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Фелипе Соуза имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Фелипе Соуза испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Фелипе Соуза выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Фелипе Соуза занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Альберто Одизео Альварадо Берроспи» — «Фелипе Соуза»: прогноз автора

Длительное время Альберто Одизео Альварадо Берроспи и Фелипе Соуза не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Альберто Одизео Альварадо Берроспи и Фелипе Соуза. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Альберто Одизео Альварадо Берроспи — Фелипе Соуза. Прогноз, ставки на матч(11.10.21)

Альберто Одизео Альварадо Берроспи

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Альберто Одизео Альварадо Берроспи, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Альберто Одизео Альварадо Берроспи уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Альберто Одизео Альварадо Берроспи старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Альберто Одизео Альварадо Берроспи, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Альберто Одизео Альварадо Берроспи не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Альберто Одизео Альварадо Берроспи все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Альберто Одизео Альварадо Берроспи точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Фелипе Соуза

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Фелипе Соуза хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Фелипе Соуза никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Фелипе Соуза сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Фелипе Соуза всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Альберто Одизео Альварадо Берроспи — Фелипе Соуза Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Альберто Одизео Альварадо Берроспи и Фелипе Соуза аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Альберто Одизео Альварадо Берроспи и Фелипе Соуза обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Альберто Одизео Альварадо Берроспи и Фелипе Соуза постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Альберто Одизео Альварадо Берроспи — Фелипе Соуза: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Альберто Одизео Альварадо Берроспи и Фелипе Соуза, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Альберто Одизео Альварадо Берроспи сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Фелипе Соуза имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Альберто Одизео Альварадо Берроспи – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Альберто Одизео Альварадо Берроспи и Фелипе Соуза на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альберто Одизео Альварадо Берроспи — Фелипе Соуза. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Альберто Одизео Альварадо Берроспи и Фелипе Соуза букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Альберто Одизео Альварадо Берроспи и Фелипе Соуза проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-487378-denis-shapovalov-aslan-karacev-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-atp-11-10-21/