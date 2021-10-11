Далакишвили/Кузьмова — Диперм/Магун. Прогноз, ставки на матч(12.10.21)

Прогноз Далакишвили/Кузьмова — Диперм/Магун (12-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Далакишвили/Кузьмова — Диперм/Магун 12-го октября

12-го октября в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Далакишвили/Кузьмова , а противостоять в этом поединке будет Диперм/Магун.



Так как Далакишвили/Кузьмова в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Диперм/Магун, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 12-го октября. Но, доказать обратное Далакишвили/Кузьмова все же сможет в 15:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Далакишвили/Кузьмова — Диперм/Магун. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 12-го октября откроет его противостояние Далакишвили/Кузьмова — Диперм/Магун. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:30 по МСК, то есть до начала игры. Далакишвили/Кузьмова и Диперм/Магун отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Диперм/Магун может гордиться семью победами, а вот Далакишвили/Кузьмова имеет только пять выигранных встреч.

Далакишвили/Кузьмова

В этом сезоне Далакишвили/Кузьмова показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Далакишвили/Кузьмова сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Далакишвили/Кузьмова еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Далакишвили/Кузьмова обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Далакишвили/Кузьмова играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Далакишвили/Кузьмова любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Диперм/Магун

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Диперм/Магун теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Диперм/Магун имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Диперм/Магун испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Диперм/Магун выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Диперм/Магун занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Далакишвили/Кузьмова и Диперм/Магун. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Далакишвили/Кузьмова и Диперм/Магун продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Далакишвили/Кузьмова — Диперм/Магун. Прогноз, ставки на матч(12.10.21)

Далакишвили/Кузьмова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Далакишвили/Кузьмова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Далакишвили/Кузьмова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Далакишвили/Кузьмова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Далакишвили/Кузьмова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Далакишвили/Кузьмова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Далакишвили/Кузьмова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Далакишвили/Кузьмова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Диперм/Магун

Этот сезон Диперм/Магун проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Диперм/Магун снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Диперм/Магун слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Диперм/Магун допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Далакишвили/Кузьмова — Диперм/Магун Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Далакишвили/Кузьмова и Диперм/Магун начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Далакишвили/Кузьмова и Диперм/Магун показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Далакишвили/Кузьмова и Диперм/Магун провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Далакишвили/Кузьмова и Диперм/Магун действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Далакишвили/Кузьмова — Диперм/Магун: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Далакишвили/Кузьмова и Диперм/Магун, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Далакишвили/Кузьмова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Диперм/Магун имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Далакишвили/Кузьмова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Далакишвили/Кузьмова и Диперм/Магун на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Далакишвили/Кузьмова — Диперм/Магун. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Далакишвили/Кузьмова и Диперм/Магун, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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