Нейбоер/Оберлеитнер — Боччи/Гуэррири. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.10.21)

Прогноз Нейбоер/Оберлеитнер — Боччи/Гуэррири (15.10.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Нейбоер/Оберлеитнер — Боччи/Гуэррири 15-го октября

15-го октября в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нейбоер/Оберлеитнер , а противостоять в этом поединке будет Боччи/Гуэррири.



Нейбоер/Оберлеитнер считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Боччи/Гуэррири 15-го октября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 13:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нейбоер/Оберлеитнер — Боччи/Гуэррири:

В 13:30 по Москве Нейбоер/Оберлеитнер выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Боччи/Гуэррири. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 15-го октября. Нейбоер/Оберлеитнер не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Нейбоер/Оберлеитнер

Так как Нейбоер/Оберлеитнер выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Нейбоер/Оберлеитнер снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Нейбоер/Оберлеитнер, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Нейбоер/Оберлеитнер чем-то удивить, пока не ясно.



Боччи/Гуэррири

На этом турнире Боччи/Гуэррири играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Боччи/Гуэррири все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Боччи/Гуэррири не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Боччи/Гуэррири уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Боччи/Гуэррири на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Боччи/Гуэррири пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Нейбоер/Оберлеитнер и Боччи/Гуэррири впервые будут встречаться между собой. Если Нейбоер/Оберлеитнер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Боччи/Гуэррири пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Нейбоер/Оберлеитнер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Нейбоер/Оберлеитнер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Нейбоер/Оберлеитнер — Боччи/Гуэррири. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.10.21)

Нейбоер/Оберлеитнер

К данному турниру Нейбоер/Оберлеитнер подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Нейбоер/Оберлеитнер находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Нейбоер/Оберлеитнер не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Нейбоер/Оберлеитнер старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Нейбоер/Оберлеитнер демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Боччи/Гуэррири

Несмотря на свой молодой возраст, Боччи/Гуэррири демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Боччи/Гуэррири уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Боччи/Гуэррири станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Боччи/Гуэррири, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Боччи/Гуэррири умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Боччи/Гуэррири имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Нейбоер/Оберлеитнер — Боччи/Гуэррири Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Нейбоер/Оберлеитнер и Боччи/Гуэррири. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Нейбоер/Оберлеитнер и Боччи/Гуэррири встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Нейбоер/Оберлеитнер и Боччи/Гуэррири довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Нейбоер/Оберлеитнер и Боччи/Гуэррири подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Нейбоер/Оберлеитнер — Боччи/Гуэррири: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Нейбоер/Оберлеитнер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Нейбоер/Оберлеитнер и Боччи/Гуэррири отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Боччи/Гуэррири в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Нейбоер/Оберлеитнер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Боччи/Гуэррири сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Нейбоер/Оберлеитнер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нейбоер/Оберлеитнер — Боччи/Гуэррири. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Нейбоер/Оберлеитнер и Боччи/Гуэррири букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Нейбоер/Оберлеитнер и Боччи/Гуэррири проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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