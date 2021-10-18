Прогноз Демолинер/Дэниэлл — Бехар/Эскобар (19-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

Демолинер/Дэниэлл — Бехар/Эскобар. Прогноз, ставки на матч. ATP (19.10.21)

19-го октября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Демолинер/Дэниэлл , а противостоять в этом поединке будет Бехар/Эскобар.



Так как теннисный поединок Демолинер/Дэниэлл — Бехар/Эскобар пройдет уже 19-го октября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 13:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Демолинер/Дэниэлл на тот момент намного сильнее, нежели Бехар/Эскобар.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Демолинер/Дэниэлл — Бехар/Эскобар:

Теннисный поединок Демолинер/Дэниэлл — Бехар/Эскобар запланирован организаторами турнира на 19-го октября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 13:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Демолинер/Дэниэлл и Бехар/Эскобар встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Демолинер/Дэниэлл имеет три победы при одном поражении.

Демолинер/Дэниэлл

В этом сезоне Демолинер/Дэниэлл демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Демолинер/Дэниэлл снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Демолинер/Дэниэлл является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Демолинер/Дэниэлл не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Демолинер/Дэниэлл еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Бехар/Эскобар

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бехар/Эскобар теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бехар/Эскобар имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бехар/Эскобар испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бехар/Эскобар выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бехар/Эскобар занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ATP, Демолинер/Дэниэлл — Бехар/Эскобар

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Демолинер/Дэниэлл и Бехар/Эскобар. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Демолинер/Дэниэлл и Бехар/Эскобар продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Демолинер/Дэниэлл — Бехар/Эскобар. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.10.21)

Демолинер/Дэниэлл

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Демолинер/Дэниэлл выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Демолинер/Дэниэлл всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Демолинер/Дэниэлл уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Демолинер/Дэниэлл занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Демолинер/Дэниэлл больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Демолинер/Дэниэлл имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бехар/Эскобар

На этом турнире Бехар/Эскобар играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Бехар/Эскобар какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Бехар/Эскобар уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Бехар/Эскобар много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Бехар/Эскобар сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Бехар/Эскобар не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Демолинер/Дэниэлл — Бехар/Эскобар Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Демолинер/Дэниэлл и Бехар/Эскобар. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Демолинер/Дэниэлл и Бехар/Эскобар встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Демолинер/Дэниэлл и Бехар/Эскобар довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Демолинер/Дэниэлл и Бехар/Эскобар подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Демолинер/Дэниэлл — Бехар/Эскобар: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Демолинер/Дэниэлл имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Демолинер/Дэниэлл и Бехар/Эскобар отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бехар/Эскобар в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Демолинер/Дэниэлл превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бехар/Эскобар сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Демолинер/Дэниэлл гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Демолинер/Дэниэлл — Бехар/Эскобар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Демолинер/Дэниэлл и Бехар/Эскобар букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Демолинер/Дэниэлл и Бехар/Эскобар проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-492082-sem-rayan-zigann-keyd-birrell-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-utr-pro-tennis-series-19-10-21/