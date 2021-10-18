Прогноз Барранко Косано/Лопес Сан Мартин — Вайссборн/Мартин (19 октября), ставки и коэффициенты

Барранко Косано/Лопес Сан Мартин — Вайссборн/Мартин. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (19.10.21)

19 октября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Барранко Косано/Лопес Сан Мартин , а противостоять в этом поединке будет Вайссборн/Мартин.



Теннисное противостояние Барранко Косано/Лопес Сан Мартин — Вайссборн/Мартин пройдет 19 октября, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 14:00 по московскому времени. Хотя Барранко Косано/Лопес Сан Мартин и Вайссборн/Мартин уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Вайссборн/Мартин.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Барранко Косано/Лопес Сан Мартин — Вайссборн/Мартин:

Барранко Косано/Лопес Сан Мартин имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 19 октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Вайссборн/Мартин. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Барранко Косано/Лопес Сан Мартин имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Барранко Косано/Лопес Сан Мартин

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Барранко Косано/Лопес Сан Мартин находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Барранко Косано/Лопес Сан Мартин является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Барранко Косано/Лопес Сан Мартин умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Барранко Косано/Лопес Сан Мартин обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Барранко Косано/Лопес Сан Мартин может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Вайссборн/Мартин

На этом турнире Вайссборн/Мартин играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Вайссборн/Мартин все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Вайссборн/Мартин не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Вайссборн/Мартин уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Вайссборн/Мартин на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Вайссборн/Мартин пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Барранко Косано/Лопес Сан Мартин — Вайссборн/Мартин

Барранко Косано/Лопес Сан Мартин и Вайссборн/Мартин – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Барранко Косано/Лопес Сан Мартин — Вайссборн/Мартин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.10.21)

Барранко Косано/Лопес Сан Мартин

На этом турнире именно Барранко Косано/Лопес Сан Мартин может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Барранко Косано/Лопес Сан Мартин отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Барранко Косано/Лопес Сан Мартин еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Барранко Косано/Лопес Сан Мартин не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Вайссборн/Мартин

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Вайссборн/Мартин все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Вайссборн/Мартин сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Вайссборн/Мартин все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Вайссборн/Мартин предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Барранко Косано/Лопес Сан Мартин — Вайссборн/Мартин Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Барранко Косано/Лопес Сан Мартин и Вайссборн/Мартин начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Барранко Косано/Лопес Сан Мартин и Вайссборн/Мартин показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Барранко Косано/Лопес Сан Мартин и Вайссборн/Мартин провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Барранко Косано/Лопес Сан Мартин и Вайссборн/Мартин действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Барранко Косано/Лопес Сан Мартин — Вайссборн/Мартин: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Барранко Косано/Лопес Сан Мартин и Вайссборн/Мартин, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Барранко Косано/Лопес Сан Мартин сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Вайссборн/Мартин имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Барранко Косано/Лопес Сан Мартин – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Барранко Косано/Лопес Сан Мартин и Вайссборн/Мартин на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барранко Косано/Лопес Сан Мартин — Вайссборн/Мартин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Барранко Косано/Лопес Сан Мартин и Вайссборн/Мартин, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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