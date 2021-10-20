Хаазе/Херманс — Генов/Нокич: порядок побьёт класс

Прогноз Хаазе/Херманс — Генов/Нокич (20-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

Хаазе/Херманс — Генов/Нокич (20.10.2021), ставки и коэффициенты

20.10.2021 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хаазе/Херманс , а противостоять в этом поединке будет Генов/Нокич.



Так как Хаазе/Херманс в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Генов/Нокич, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 20.10.2021. Но, доказать обратное Хаазе/Херманс все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хаазе/Херманс — Генов/Нокич:

20.10.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Хаазе/Херманс — Генов/Нокич. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Генов/Нокич, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Генов/Нокич выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Хаазе/Херманс

В этом сезоне Хаазе/Херманс имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Хаазе/Херманс может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Хаазе/Херманс еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Генов/Нокич

На этом турнире Генов/Нокич выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Генов/Нокич снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Генов/Нокич чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Генов/Нокич уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Генов/Нокич зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Хаазе/Херманс — Генов/Нокич 20.10.2021

Хаазе/Херманс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Хаазе/Херманс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Хаазе/Херманс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Хаазе/Херманс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Хаазе/Херманс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Хаазе/Херманс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Хаазе/Херманс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Хаазе/Херманс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Генов/Нокич

Выступать в зале Генов/Нокич не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Генов/Нокич старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Генов/Нокич принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Генов/Нокич демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Генов/Нокич даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Генов/Нокич хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Хаазе/Херманс — Генов/Нокич Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Хаазе/Херманс и Генов/Нокич. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Хаазе/Херманс и Генов/Нокич встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Хаазе/Херманс и Генов/Нокич довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Хаазе/Херманс и Генов/Нокич подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Хаазе/Херманс — Генов/Нокич: порядок побьёт класс

Хаазе/Херманс и Генов/Нокич которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хаазе/Херманс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Генов/Нокич хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хаазе/Херманс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Генов/Нокич умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хаазе/Херманс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Генов/Нокич вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хаазе/Херманс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хаазе/Херманс — Генов/Нокич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хаазе/Херманс и Генов/Нокич сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хаазе/Херманс, и Генов/Нокич будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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