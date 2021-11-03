Прогноз Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Алвес/Пигосси (03.11.2021), ставки и коэффициенты

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Алвес/Пигосси. Прогноз, ставки на матч. WTA (03.11.21)

03-го ноября 2021 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия , а противостоять в этом поединке будет Алвес/Пигосси.



Судья теннисного матча Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Алвес/Пигосси должен дать знак о старте игры в 20:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 03-го ноября 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Алвес/Пигосси более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия имеет четыре победы, то Алвес/Пигосси может похвастаться лишь двумя победами.



Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Алвес/Пигосси. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 03-го ноября 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Алвес/Пигосси. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 20:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия имеет на своем счету три победы, Алвес/Пигосси может похвастаться четырьмя.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

Этот турнир Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Алвес/Пигосси

Во взрослом туре Алвес/Пигосси проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Алвес/Пигосси пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Алвес/Пигосси предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Алвес/Пигосси еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Алвес/Пигосси. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Алвес/Пигосси. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Алвес/Пигосси в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Алвес/Пигосси имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Алвес/Пигосси 03-го ноября 2021 года

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Алвес/Пигосси

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Алвес/Пигосси все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Алвес/Пигосси сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Алвес/Пигосси все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Алвес/Пигосси предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Алвес/Пигосси Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Алвес/Пигосси, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Алвес/Пигосси играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия, и Алвес/Пигосси неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Алвес/Пигосси: будет сделан акцент на атакующий теннис

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Алвес/Пигосси которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алвес/Пигосси хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алвес/Пигосси умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алвес/Пигосси вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Алвес/Пигосси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Алвес/Пигосси букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Алвес/Пигосси проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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