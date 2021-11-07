Мальорка — Эльче: хозяева сыграют в свой футбол

Ставки на матч Мальорка – Эльче, прогноз на футбол от 07.11.21

«Мальорка» – «Эльче». 07.11.21. Прогноз и ставки на матч

В 20:30 по московскому времени футболистам клуба Мальорка предстоит сыграть один из самых важных матчей в этом сезоне. Это будет поединок, который запланирован на 07.11.2021 и в нем хозяевам придется принимать на своем поле футбольный клуб Эльче. Хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, ведь в последних десяти поединках смогли одержать только две победы, и последний выигрыш был два года назад.



Команда Мальорка и команда Эльче, судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Мальорка в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Мальорка – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Мальорка сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Мальорка. Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Мальорка на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Мальорка только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мальорка — Эльче:

По коэффициенту 1.984 букмекеры принимают ставки на победу футбольного клуба Мальорка, на ничейный результат стоит котировка 3.28, а на победу футболистов клуба Эльче ставки принимаются по 4.8.

Прогноз на матч Мальорка – Эльче (Чемпионат Испании, матч национального перевентсва, воскресенье, 07.11.2021):Футбольный клуб Мальорка получил от букмекеров на свою победу котировку 1.984, а по коэффициенту 4.8 можно сделать ставку на выигрыш ФК Эльче. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Мальорка и команда Эльче – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Мальорка и команды Эльче – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Мальорка и команды Эльче практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Мальорка и команда Эльче всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Мальорка – Эльче 07.11.21

Футбольный поединок Мальорка — Эльче был перенесен на 07.11.2021, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 20:30 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Мальорка и Эльче играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Мальорка и команды Эльче нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Мальорка и команда Эльче будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Мальорка и команды Эльче является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Мальорка – Эльче (07.11.2021), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Мальорка. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Эльче хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Мальорка в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Эльче способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Эльче, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Эльче редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Мальорка

В последние годы футбольный клуб Мальорка постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Мальорка и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Мальорка забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Эльче

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Эльче находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Эльче также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Эльче скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Мальорка – Эльче

С момента прошлой встречи команды Мальорка и команды Эльче в рамках чемпионата прошло не так много времени. Напомним, что прошлый матч этих команд не выявил победителя. Сейчас оба клуба продолжают бороться за высокие места в чемпионате, а это означает, что проигрывать нельзя ни одной, ни другой команде. На фоне этого противостояния, наиболее привлекательной ставкой видится ставка на пенальти или удаление в матче. Здесь стоит отталкиваться от статистики, которая показывает, что в матчах между собой, когда борьба идет нешуточная, оба клуба играют очень грубо. Кроме этого, та же статистика показывает, что практически в каждом матче, в котором встречаются команда Мальорка и команда Эльче, арбитры назначают или пенальти, или удаление. Согласитесь, что за предложенные букмекерами коэффициенты эти ставки выглядят весьма заманчивыми. Тем более что этот матч будет обслуживать строгий рефери, который привык не церемониться с нарушителями правил. Еще хотелось бы отметить ставки на тотал больше забитых голов в этом матче. В составах одной и другой команд выступают классные футболисты, которые умеют забивать, так что, предложенный тотал стоит заигрывать на больше, тем более что в личных встречах эти кубы часто пробивают заявленный букмекерами общий тотал забитых голов. Относительно нарушений и желтых карточек, то, независимо от того, как будет проходить матч, грубых приемов, провокации и симуляций будет достаточно, поэтому арбитру часто придется пользоваться свистком и карточками. А вот общий тотал угловых мы рекомендуем играть на меньше, так как команда Мальорка и команда Эльче привыкли развивать свои атаки через центр и подают мало стандартов.

По итогам матча будет зафиксирована ничья — 3.28, выиграет в игре Мальорка — 1.984, выиграет в игре Эльче — 4.8.



Мальорка — Эльче. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Испании 07.11.2021

Команда Мальорка и команда Эльче, которые примут участие в матче в ближайшем туре, выйдут на поле сильнейшими составами. Об этом стало известно со слов менеджеров команд, которые подтвердили, что у обеих команд еще остаются шансы на то, чтобы занять более высокие места в чемпионате, поэтому каждая игра – это отличный шанс улучшить свои турнирные позиции. Вообще, на старте сезона оба клуба являлись одними из претендентов на попадание в престижные клубные турниры. Однако по ряду причин эти команды забуксовали на старте чемпионата, поэтому теперь они вынуждены стараться наверстать упущенное в концовке. Букмекеры выкатили примерное равные коэффициенты на победу команды Мальорка и команды Эльче в этом матче, наши эксперты придерживаются такого же мнения, так как мы полагаем, что обеим командам необходим еще сезон для того чтобы закончить перестройку, и начать двигаться к намеченным целям. В связи с этим, мы полагаем, что участие в клубных турнирах в будущем году не пойдет на пользу ни одной, ни другой команде. Исходя из этого, наиболее вероятным исходом противостояния мы считаем ничью, на что и предлагаем делать ставки. Общий тотал голов матча мы рассматриваем на меньше. Так как оба соперника будут выступать сильнейшими составами, то они будут максимально собранно действовать в защите, да и сам матч будет проходить, скорее всего, в неспешном темпе, что исключает большое количество забитых голов. Общий тотал угловых в матче мы тоже рекомендуем играть на меньше, так как оба клуба атакуют через центр, практически не используя фланги. А вот нарушений и предупреждений в матче ожидается много, поэтому общий тотал этих статистических параметров мы рекомендуем заигрывать на больше.

«Мальорка»

После того, как футбольный клуб Мальорка проиграл стартовых семь туров, президент не стал церемониться, и отправил в отставку весь тренерский штаб. С новым опытным специалистом команда выиграла первый же матч, а далее хоть и случались иногда поражения, но все же хозяева обрели стабильность, так что постепенно выбрались из зоны вылета, и сейчас опережают ее на два очка. В последних пяти турах футбольный клуб Мальорка одержал две победы при двух поражениях, а большинство очков команда набирает на родной арене, где все поражения были исключительно в начале сезона, после чего хозяева больше дома не проигрывают. Футбольный клуб Мальорка имеет проблемы с реализацией голевых моментов, ведь в среднем не получается даже один мяч за игру. Но, зато сейчас намного лучше команда действует в обороне, чем в начале сезона, так что довольно часто поединки завершаются с нулями на табло. Один нападающий выбыл на полгода, а также не смогут помочь хозяевам трое полузащитников.



«Эльче»

Именно в футбольном клубе Эльче впервые в этом сезоне произошла тренерская отставка. Это было уже после шестого тура, а причиной увольнения наставника стало пять поражений. Руководство пригласило иностранного специалиста, который быстро взбодрил игроков и заставил их демонстрировать большую самоотдачу на футбольном поле. Поражений стало намного меньше, что позволило выбраться из опасной зоны, а сейчас команда даже находится на восьмой строчке. Правда, повторить достижения прошлых лет не получится, так как до зоны еврокубков слишком большое расстояние. Усложняет положение гостей еще и ситуация с двумя ключевыми игроками, которые на протяжении всего сезона требуют трансфер, не демонстрируя прежнего уровня игры. После четырех поражений подряд гости в пяти турах проиграли лишь однажды, одержав две победы и два раза сыграв вничью. Не поможет гостям травмированный атакующий полузащитник, но не ясно, сумели ли восстановиться правый и левый защитники.

Статистика и личные встречи

Большинство экспертов современного футбола берется прогнозировать и анализировать выступления тех команд, которые находятся на слуху и занимают высокие места в турнирных таблицах своих чемпионатов. Эксперты нашего ресурса действуют по-другому. Мы не выбираем матчи с участием известных команд, чтобы потом за уши притянуть к ним прогнозы. Мы стараемся действовать так, чтобы любители футбола, которые делают ставки по нашим прогнозам, могли выигрывать на краткосрочной и долгосрочной дистанции, а для этого мы делаем прогнозы не только на основные исходы, но и на статистику, ставки на которую считаем более прибыльными. Именно поэтому, для прогнозирования статистики, нам нет необходимости ждать матчей, соперниками в которых будут известные футбольные клубы. Для прогнозирования статистики достаточно иметь под рукой Интернет и уметь анализировать информацию. Предстоящий матч, в котором команда Мальорка встретится с футболистами команды Эльче обещает стать очень интересным, так как в турнирной таблице обеим командам необходимы очки. Между собой эти футбольные клубы всегда играют агрессивно, а учитывая турнирное положение, сегодняшний матч будет особенно жестким. Более подробное описание прогнозов, а также рекомендации по ставкам можно найти ниже. Желаем всем интересного матча и удачных ставок. Наши эксперты предлагают делать ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, так как такой подход позволит сделать более интересные ставки по более высоким коэффициентам.

«Мальорка» — «Эльче»: кто фаворит грядущей встречи?

Мальорка — Эльче. Прогноз на футбол (07.11.21)

Непростой матч ждет всех любителей футбола. Команда Мальорка сыграет с футболистами команды Эльче. Мы уже говорили о том, что сейчас, в преддверии окончания чемпионата, все матчи между командами будут иметь весомое значение, так как обоим соперникам необходим только положительный результат. Напомним, что оба клуба сейчас ведут борьбу за то, чтобы удержать верхние строчки турнирной таблицы, однако, учитывая большую конкуренцию, сделать это очень непросто. Очный матч – отличная возможность отобрать очки у прямого конкурента, однако сделать это будет очень и очень непросто. В первую очередь, в таком противостоянии следует обращать внимание на фолы. Рефери будет очень принципиальный, поэтому фолы и общий тотал желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. Вдобавок к этим ставкам, можно рассмотреть ставки на пенальти и удаление, ведь футболисты не будут церемониться друг с другом. Общий тотал угловых лучше играть на меньше, так как матч будет проходить, преимущественно, в центре поля, следовательно, стандартов будет мало. Общий тотал забитых голов в этом матче мы тоже рассматриваем на меньше. У команды Мальорка и команды Эльче хорошая защита, которая меньше всех пропустила в этом чемпионате, да и характер матча не позволяет обеим командам бежать вперед, забывая об обороне. Относительно фаворита, скорее тут отдадим предпочтение хозяевам поля, за счет поддержки родных трибун, однако от ставок на исход воздержимся, так как такие матчи лучше смотреть, чем делать на них ставки.

Мальорка — Эльче: хозяева сыграют в свой футбол

Мы неоднократно писали о том, что ежедневно в мире проводится огромное количество интересных футбольных противостояний. Причем, совсем не обязательно, что эти футбольные матчи проводятся в рамках известных европейских чемпионатов. Сегодня все больше футбольных клубов занимаются тем, что создают собственные футбольные академии, в которых готовят будущих звезд мирового футбола. Команды, которые занимаются таким бизнесом, являются обычными середняками обычных чемпионатов, они знают для чего существуют, являясь трамплином для юных талантов в большой спорт. Наши эксперты знают немало таких команд, кстати, матчи некоторых из них мы прогнозировали, одних давно, других – недавно. Неважно. Сейчас важно другое, современный футбол развивается, приобретает более молодое лицо, молодежь сейчас стремится на вершину футбольного Олимпа. Во всех известных футбольных клубам лидеры – молодые футболисты, которые, несмотря на молодой возраст, уверенно ведут за собой свои клубы, не боясь принимать ответственные решения в трудные моменты игры. Современный футбол воспитывает настоящих лидеров, которые заставляют любить эту игру еще больше.

Никаких сюрпризов от футбольного противостояния Мальорка — Эльче спортивные эксперты не ждут, так что предлагают сделать ставку на фору 0 хозяев поля.

Мальорка – Эльче: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Мальорка и команда Эльче являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.