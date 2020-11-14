Прогноз Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро (14.11.2021), ставки и коэффициенты

Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро. Прогноз, ставки на матч (14.11.21)

14.11.2021 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мировой тур Падел, в котором на корт выйдут Гутьеррес/Тапия , а противостоять в этом поединке будет Ди Ненно/Наварро.



Судья теннисного матча Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро должен дать знак о старте игры в 14:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 14.11.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Гутьеррес/Тапия имеет четыре победы, то Ди Ненно/Наварро может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14.11.2021 откроет его противостояние Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:30 по МСК, то есть до начала игры. Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ди Ненно/Наварро может гордиться семью победами, а вот Гутьеррес/Тапия имеет только пять выигранных встреч.

Гутьеррес/Тапия

В большинстве своих выигранных поединков Гутьеррес/Тапия берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Гутьеррес/Тапия с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Гутьеррес/Тапия сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Гутьеррес/Тапия также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Ди Ненно/Наварро

На этом турнире Ди Ненно/Наварро выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Ди Ненно/Наварро снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Ди Ненно/Наварро чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Ди Ненно/Наварро уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Ди Ненно/Наварро зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.11.21)

Гутьеррес/Тапия

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Гутьеррес/Тапия проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Гутьеррес/Тапия в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Гутьеррес/Тапия больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Гутьеррес/Тапия уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Ди Ненно/Наварро

Выступать в зале Ди Ненно/Наварро не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Ди Ненно/Наварро старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Ди Ненно/Наварро принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Ди Ненно/Наварро демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Ди Ненно/Наварро даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Ди Ненно/Наварро хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Гутьеррес/Тапия, и Ди Ненно/Наварро неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро: ставим на двойные ошибки

Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гутьеррес/Тапия имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ди Ненно/Наварро хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гутьеррес/Тапия. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ди Ненно/Наварро умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гутьеррес/Тапия довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ди Ненно/Наварро вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гутьеррес/Тапия.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гутьеррес/Тапия и для Ди Ненно/Наварро, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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