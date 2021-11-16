Баи/Ковапитуктед — Ламмас/Роджано. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.11.21)

Прогноз Баи/Ковапитуктед — Ламмас/Роджано (16.11.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Баи/Ковапитуктед — Ламмас/Роджано 16-го ноября 2021 года

16-го ноября 2021 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Баи/Ковапитуктед , а противостоять в этом поединке будет Ламмас/Роджано.



Буквально несколько дней назад Баи/Ковапитуктед и Ламмас/Роджано играли свои матчи, а теперь уже 16-го ноября 2021 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 17:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Баи/Ковапитуктед имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Баи/Ковапитуктед — Ламмас/Роджано. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 16-го ноября 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Баи/Ковапитуктед и Ламмас/Роджано. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Баи/Ковапитуктед имеет на своем счету три победы, Ламмас/Роджано может похвастаться четырьмя.

Баи/Ковапитуктед

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Баи/Ковапитуктед находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Баи/Ковапитуктед является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Баи/Ковапитуктед умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Баи/Ковапитуктед обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Баи/Ковапитуктед может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ламмас/Роджано

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ламмас/Роджано на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ламмас/Роджано демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ламмас/Роджано имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ламмас/Роджано намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ламмас/Роджано не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ламмас/Роджано будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ламмас/Роджано и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ламмас/Роджано умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Баи/Ковапитуктед — Ламмас/Роджано

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Баи/Ковапитуктед — Ламмас/Роджано. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.11.21)

Баи/Ковапитуктед

К данному турниру Баи/Ковапитуктед подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Баи/Ковапитуктед находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Баи/Ковапитуктед не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Баи/Ковапитуктед старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Баи/Ковапитуктед демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Ламмас/Роджано

В этом сезоне Ламмас/Роджано не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ламмас/Роджано сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ламмас/Роджано допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ламмас/Роджано допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ламмас/Роджано демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Баи/Ковапитуктед — Ламмас/Роджано Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Баи/Ковапитуктед и Ламмас/Роджано. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Баи/Ковапитуктед и Ламмас/Роджано встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Баи/Ковапитуктед и Ламмас/Роджано довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Баи/Ковапитуктед и Ламмас/Роджано подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Баи/Ковапитуктед — Ламмас/Роджано: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Баи/Ковапитуктед и Ламмас/Роджано которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Баи/Ковапитуктед имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ламмас/Роджано хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Баи/Ковапитуктед. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ламмас/Роджано умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Баи/Ковапитуктед довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ламмас/Роджано вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Баи/Ковапитуктед.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баи/Ковапитуктед — Ламмас/Роджано. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Баи/Ковапитуктед и Ламмас/Роджано.



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