Прогноз Вестмонт Уорриорс (жен) — Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) (17 ноября), ставки и коэффициенты

Вестмонт Уорриорс (жен) — Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен). Прогноз, ставки на матч. NAIA (17.11.21)

17-го ноября 2021 года в 04:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NAIA, в котором на своей площадке местный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) примет соперника по национальному первенству Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен).



В 04:20 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Вестмонт Уорриорс (жен) – Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Вестмонт Уорриорс (жен) — Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:20 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Вестмонт Уорриорс (жен) — Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен). Матч назначен на 17-го ноября 2021 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Вестмонт Уорриорс (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Вестмонт Уорриорс (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Вестмонт Уорриорс (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Вестмонт Уорриорс (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

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Баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 17-го ноября 2021 года. На этот раз соперником хозяев будет Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен), так что в 04:20 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Вестмонт Уорриорс (жен) — Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.11.21)

Вестмонт Уорриорс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Вестмонт Уорриорс (жен) — Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 17-го ноября 2021 года сыграет матч против БК Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:20 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Вестмонт Уорриорс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Вестмонт Уорриорс (жен) — Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Вестмонт Уорриорс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Вестмонт Уорриорс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вестмонт Уорриорс (жен) — Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Вестмонт Уорриорс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Вестмонт Уорриорс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-498955-delta-zhen-electrum-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-17-11-21/