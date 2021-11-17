Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) (18 ноября), ставки и коэффициенты

Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) (18-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

18-го ноября 2021 года в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) примет соперника по национальному первенству Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен).



18-го ноября 2021 года состоится баскетбольный матч Северная Каролина Тейр Хилз (жен) – Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 02:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен):

Поклонники баскетбольного клуба Северная Каролина Тейр Хилз (жен) намерены 18-го ноября 2021 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 02:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Северная Каролина Тейр Хилз (жен)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Северная Каролина Тейр Хилз (жен) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Северная Каролина Тейр Хилз (жен) наконец-то возвращаются домой, а 18-го ноября 2021 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 02:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) 18-го ноября 2021 года

Северная Каролина Тейр Хилз (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Северная Каролина Тейр Хилз (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

После того, как баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) пройдет 18-го ноября 2021 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 02:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Северная Каролина Тейр Хилз (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Северная Каролина Тейр Хилз (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Северная Каролина Тейр Хилз (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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