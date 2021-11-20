Меллиеха Либертас — Депиро Рабат Имтарфа: гости способны удивить фаворита

Прогноз Меллиеха Либертас — Депиро Рабат Имтарфа (20.11.2021), ставки и коэффициенты

Меллиеха Либертас — Депиро Рабат Имтарфа (20.11.2021), ставки и коэффициенты

20.11.2021 в 17:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мальты, в котором на своей площадке местный клуб Меллиеха Либертас примет соперника по национальному первенству Депиро Рабат Имтарфа.



20.11.2021 состоится баскетбольный матч Меллиеха Либертас – Депиро Рабат Имтарфа, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 17:45. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Меллиеха Либертас уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Меллиеха Либертас — Депиро Рабат Имтарфа:

Баскетбольный поединок Меллиеха Либертас — Депиро Рабат Имтарфа состоится 20.11.2021 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 17:45 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Меллиеха Либертас, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Меллиеха Либертас

В этом сезоне баскетбольный клуб Меллиеха Либертас стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Меллиеха Либертас выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Меллиеха Либертас идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Меллиеха Либертас вообще лидирует в чемпионате.



Депиро Рабат Имтарфа

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Депиро Рабат Имтарфа сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Депиро Рабат Имтарфа проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Депиро Рабат Имтарфа травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Меллиеха Либертас свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 20.11.2021. На этот раз соперником хозяев будет Депиро Рабат Имтарфа, так что в 17:45 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Меллиеха Либертас. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Меллиеха Либертас — Депиро Рабат Имтарфа 20.11.2021

Меллиеха Либертас

Сейчас баскетбольный клуб Меллиеха Либертас демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Меллиеха Либертас играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Меллиеха Либертас вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Депиро Рабат Имтарфа

В прошлом месяце баскетбольный клуб Депиро Рабат Имтарфа играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Депиро Рабат Имтарфа надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Меллиеха Либертас — Депиро Рабат Имтарфа Прогнозы от БК «БалтБет»

На 20.11.2021 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Меллиеха Либертас — Депиро Рабат Имтарфа, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 17:45 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Меллиеха Либертас — Депиро Рабат Имтарфа: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Меллиеха Либертас подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Меллиеха Либертас и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Меллиеха Либертас еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Меллиеха Либертас сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Депиро Рабат Имтарфа входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Депиро Рабат Имтарфа не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Меллиеха Либертас — Депиро Рабат Имтарфа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Меллиеха Либертас просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Меллиеха Либертас совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Меллиеха Либертас выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Депиро Рабат Имтарфа сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Депиро Рабат Имтарфа идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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