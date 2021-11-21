Алабама Кримсон Тайд (жен) — Дюк Блю Девилз (жeн). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.11.21)

Прогноз Алабама Кримсон Тайд (жен) — Дюк Блю Девилз (жeн) (21-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Алабама Кримсон Тайд (жен) — Дюк Блю Девилз (жeн) (21-го ноября), ставки и коэффициенты

21-го ноября в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Алабама Кримсон Тайд (жен) примет соперника по национальному первенству Дюк Блю Девилз (жeн).



Баскетболисты клубов Алабама Кримсон Тайд (жен) и Дюк Блю Девилз (жeн) в 22:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 21-го ноября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Алабама Кримсон Тайд (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Алабама Кримсон Тайд (жен) также является лидером по количеству побед.



Алабама Кримсон Тайд (жен) — Дюк Блю Девилз (жeн). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Алабама Кримсон Тайд (жен) — Дюк Блю Девилз (жeн) назначен на 21-го ноября, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 22:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Алабама Кримсон Тайд (жен)

На этот матч баскетболисты клуба Алабама Кримсон Тайд (жен) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд (жен) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд (жен) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Дюк Блю Девилз (жeн)

Президент баскетбольного клуба Дюк Блю Девилз (жeн) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Дюк Блю Девилз (жeн) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз (жeн) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

WNCAA, Алабама Кримсон Тайд (жен) — Дюк Блю Девилз (жeн)

Вплоть до 21-го ноября включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Алабама Кримсон Тайд (жен) — Дюк Блю Девилз (жeн). А так как начало встречи в 22:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Алабама Кримсон Тайд (жен) — Дюк Блю Девилз (жeн). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.11.21)

Алабама Кримсон Тайд (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Алабама Кримсон Тайд (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Алабама Кримсон Тайд (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Дюк Блю Девилз (жeн)

В прошлом матче баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз (жeн) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз (жeн) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Дюк Блю Девилз (жeн) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Алабама Кримсон Тайд (жен) — Дюк Блю Девилз (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 21-го ноября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Алабама Кримсон Тайд (жен) — Дюк Блю Девилз (жeн), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 22:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Алабама Кримсон Тайд (жен) — Дюк Блю Девилз (жeн): хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Алабама Кримсон Тайд (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Алабама Кримсон Тайд (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз (жeн) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Дюк Блю Девилз (жeн) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алабама Кримсон Тайд (жен) — Дюк Блю Девилз (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Алабама Кримсон Тайд (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Алабама Кримсон Тайд (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Дюк Блю Девилз (жeн) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз (жeн) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Дюк Блю Девилз (жeн) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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