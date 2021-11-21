Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Вальпараисо Биконс: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Вальпараисо Биконс (23-го ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Вальпараисо Биконс 23-го ноября

23-го ноября в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс примет соперника по национальному первенству Вальпараисо Биконс.



Болельщики баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс очень любят матчи против БК Вальпараисо Биконс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 23-го ноября хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 01:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Вальпараисо Биконс:

В 01:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Вальпараисо Биконс. Матч назначен на 23-го ноября, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Джексонвилл Стэйт Геймкокс

Сейчас баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Джексонвилл Стэйт Геймкокс демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Вальпараисо Биконс

Прогресс баскетбольного клуба Вальпараисо Биконс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Джексонвилл Стэйт Геймкокс» — «Вальпараисо Биконс»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Вальпараисо Биконс, запланированного на 23-го ноября. На площадке игроки обеих команд появятся в 01:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Джексонвилл Стэйт Геймкокс и Вальпараисо Биконс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс.



Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Вальпараисо Биконс (23-го ноября), ставки и коэффициенты

Джексонвилл Стэйт Геймкокс

В последние годы Джексонвилл Стэйт Геймкокс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Вальпараисо Биконс

В прошлом матче баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Вальпараисо Биконс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Вальпараисо Биконс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 23-го ноября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Вальпараисо Биконс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 01:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Вальпараисо Биконс: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Вальпараисо Биконс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Вальпараисо Биконс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джексонвилл Стэйт Геймкокс — Вальпараисо Биконс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Вальпараисо Биконс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat4-503504-prognoz-na-match-vasiliy-kichigin-maksim-starostin-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-22-11-21/