Прогноз Агарвал/Шашанк Машерла — Батринат/Сурешкумар (25-го ноября), ставки и коэффициенты

Агарвал/Шашанк Машерла — Батринат/Сурешкумар. Прогноз, ставки на матч (25.11.21)

25 ноября в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Агарвал/Шашанк Машерла , а противостоять в этом поединке будет Батринат/Сурешкумар.



Агарвал/Шашанк Машерла сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 25 ноября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Батринат/Сурешкумар. По Москве данный поединок начнется в 06:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Батринат/Сурешкумар, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Агарвал/Шашанк Машерла — Батринат/Сурешкумар:

В 06:30 по Москве Агарвал/Шашанк Машерла выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Батринат/Сурешкумар. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 25 ноября. Агарвал/Шашанк Машерла не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Агарвал/Шашанк Машерла

По непонятным причинам Агарвал/Шашанк Машерла в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Агарвал/Шашанк Машерла теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Агарвал/Шашанк Машерла занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Агарвал/Шашанк Машерла играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Агарвал/Шашанк Машерла имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Батринат/Сурешкумар

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Батринат/Сурешкумар теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Батринат/Сурешкумар имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Батринат/Сурешкумар испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Батринат/Сурешкумар выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Батринат/Сурешкумар занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Агарвал/Шашанк Машерла — Батринат/Сурешкумар (25 ноября), ставки и коэффициенты

Агарвал/Шашанк Машерла

На этом турнире именно Агарвал/Шашанк Машерла может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Агарвал/Шашанк Машерла отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Агарвал/Шашанк Машерла еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Агарвал/Шашанк Машерла не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Батринат/Сурешкумар

Выступать в зале Батринат/Сурешкумар не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Батринат/Сурешкумар старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Батринат/Сурешкумар принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Батринат/Сурешкумар демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Батринат/Сурешкумар даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Батринат/Сурешкумар хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Агарвал/Шашанк Машерла — Батринат/Сурешкумар Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Агарвал/Шашанк Машерла и Батринат/Сурешкумар. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Агарвал/Шашанк Машерла и Батринат/Сурешкумар встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Агарвал/Шашанк Машерла и Батринат/Сурешкумар довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Агарвал/Шашанк Машерла и Батринат/Сурешкумар подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Агарвал/Шашанк Машерла — Батринат/Сурешкумар: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Агарвал/Шашанк Машерла имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Агарвал/Шашанк Машерла и Батринат/Сурешкумар отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Батринат/Сурешкумар в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Агарвал/Шашанк Машерла превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Батринат/Сурешкумар сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Агарвал/Шашанк Машерла гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Агарвал/Шашанк Машерла — Батринат/Сурешкумар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Агарвал/Шашанк Машерла и Батринат/Сурешкумар сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Агарвал/Шашанк Машерла, и Батринат/Сурешкумар будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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