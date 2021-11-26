Элина Аванесян — Мария Лота Кауль. Прогноз, ставки на матч(26.11.21)

Прогноз Элина Аванесян — Мария Лота Кауль (26-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Элина Аванесян — Мария Лота Кауль (26.11.2021), ставки и коэффициенты

26.11.2021 в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Элина Аванесян , а противостоять в этом поединке будет Мария Лота Кауль.



Буквально несколько дней назад Элина Аванесян и Мария Лота Кауль играли свои матчи, а теперь уже 26.11.2021 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 17:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Элина Аванесян имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Элина Аванесян — Мария Лота Кауль. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26.11.2021 откроет его противостояние Элина Аванесян — Мария Лота Кауль. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:30 по МСК, то есть до начала игры. Элина Аванесян и Мария Лота Кауль отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мария Лота Кауль может гордиться семью победами, а вот Элина Аванесян имеет только пять выигранных встреч.

Элина Аванесян

В этом сезоне Элина Аванесян показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Элина Аванесян сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Элина Аванесян еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Элина Аванесян обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Элина Аванесян играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Элина Аванесян любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Мария Лота Кауль

На этом турнире Мария Лота Кауль играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мария Лота Кауль все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мария Лота Кауль не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мария Лота Кауль уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мария Лота Кауль на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мария Лота Кауль пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Элина Аванесян» — «Мария Лота Кауль»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Элина Аванесян и Мария Лота Кауль. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Элина Аванесян и Мария Лота Кауль в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Элина Аванесян и Мария Лота Кауль имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Элина Аванесян — Мария Лота Кауль. Прогноз, ставки на матч(26.11.21)

Элина Аванесян

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Элина Аванесян, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Элина Аванесян уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Элина Аванесян старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Элина Аванесян, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Элина Аванесян не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Элина Аванесян все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Элина Аванесян точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мария Лота Кауль

В этом сезоне Мария Лота Кауль действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Мария Лота Кауль обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Мария Лота Кауль не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Мария Лота Кауль не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Мария Лота Кауль имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Элина Аванесян — Мария Лота Кауль Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Элина Аванесян и Мария Лота Кауль. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Элина Аванесян и Мария Лота Кауль встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Элина Аванесян и Мария Лота Кауль довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Элина Аванесян и Мария Лота Кауль подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Элина Аванесян — Мария Лота Кауль: погода помешает показать хороший теннис

Элина Аванесян и Мария Лота Кауль которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Элина Аванесян имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мария Лота Кауль хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Элина Аванесян. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мария Лота Кауль умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Элина Аванесян довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мария Лота Кауль вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Элина Аванесян.

СЕГОДНЯ МАТЧ Элина Аванесян — Мария Лота Кауль. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Элина Аванесян и Мария Лота Кауль сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Элина Аванесян, и Мария Лота Кауль будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-492736-matis-erhard-maks-kasnikovski-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-26-11-21/