Прогноз Рейес-Варела/Хах Вердуго — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо (27 ноября), ставки и коэффициенты

Рейес-Варела/Хах Вердуго — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (27.11.21)

27.11.2021 в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Рейес-Варела/Хах Вердуго , а противостоять в этом поединке будет Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо.



Судья теннисного матча Рейес-Варела/Хах Вердуго — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо должен дать знак о старте игры в 06:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 27.11.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Рейес-Варела/Хах Вердуго и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Рейес-Варела/Хах Вердуго имеет четыре победы, то Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рейес-Варела/Хах Вердуго — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо:

До 27.11.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Рейес-Варела/Хах Вердуго — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Рейес-Варела/Хах Вердуго и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 06:30 по МСК.

Рейес-Варела/Хах Вердуго

В этом сезоне Рейес-Варела/Хах Вердуго показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Рейес-Варела/Хах Вердуго играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Рейес-Варела/Хах Вердуго умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Рейес-Варела/Хах Вердуго и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Рейес-Варела/Хах Вердуго будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Рейес-Варела/Хах Вердуго чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо

На этом турнире Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Рейес-Варела/Хах Вердуго — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Рейес-Варела/Хах Вердуго и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Рейес-Варела/Хах Вердуго и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Рейес-Варела/Хах Вердуго — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо 27.11.2021

Рейес-Варела/Хах Вердуго

К данному турниру Рейес-Варела/Хах Вердуго подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Рейес-Варела/Хах Вердуго находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Рейес-Варела/Хах Вердуго не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Рейес-Варела/Хах Вердуго старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Рейес-Варела/Хах Вердуго демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо

В этом сезоне Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Рейес-Варела/Хах Вердуго — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рейес-Варела/Хах Вердуго и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Рейес-Варела/Хах Вердуго и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Рейес-Варела/Хах Вердуго и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Рейес-Варела/Хах Вердуго — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Рейес-Варела/Хах Вердуго и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Рейес-Варела/Хах Вердуго сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Рейес-Варела/Хах Вердуго – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Рейес-Варела/Хах Вердуго и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рейес-Варела/Хах Вердуго — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Рейес-Варела/Хах Вердуго и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Рейес-Варела/Хах Вердуго и для Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-492872-stavki-na-match-delikatesas-zhalgiris-ii-prognoz-na-basketbol-ot-27-11-21/