Лодикова/Цисовска — Ортензи/Хосте Феррер: снова ждем результативной игры

Прогноз Лодикова/Цисовска — Ортензи/Хосте Феррер (27-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Лодикова/Цисовска — Ортензи/Хосте Феррер (27.11.2021), ставки и коэффициенты

27.11.2021 в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лодикова/Цисовска , а противостоять в этом поединке будет Ортензи/Хосте Феррер.



Лодикова/Цисовска считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Ортензи/Хосте Феррер 27.11.2021 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 11:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Лодикова/Цисовска — Ортензи/Хосте Феррер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 27.11.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Лодикова/Цисовска и Ортензи/Хосте Феррер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Лодикова/Цисовска имеет на своем счету три победы, Ортензи/Хосте Феррер может похвастаться четырьмя.

Лодикова/Цисовска

По непонятным причинам Лодикова/Цисовска в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Лодикова/Цисовска теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Лодикова/Цисовска занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Лодикова/Цисовска играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Лодикова/Цисовска имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Ортензи/Хосте Феррер

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Ортензи/Хосте Феррер в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Ортензи/Хосте Феррер уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Ортензи/Хосте Феррер уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Ортензи/Хосте Феррер обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Лодикова/Цисовска» — «Ортензи/Хосте Феррер»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Лодикова/Цисовска и Ортензи/Хосте Феррер. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Лодикова/Цисовска и Ортензи/Хосте Феррер в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Лодикова/Цисовска и Ортензи/Хосте Феррер имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Лодикова/Цисовска — Ортензи/Хосте Феррер (27.11.2021), ставки и коэффициенты

Лодикова/Цисовска

В этом сезоне Лодикова/Цисовска демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Лодикова/Цисовска уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Лодикова/Цисовска любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Лодикова/Цисовска часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Лодикова/Цисовска умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Ортензи/Хосте Феррер

На этом турнире Ортензи/Хосте Феррер играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Ортензи/Хосте Феррер какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Ортензи/Хосте Феррер уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Ортензи/Хосте Феррер много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Ортензи/Хосте Феррер сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Ортензи/Хосте Феррер не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Лодикова/Цисовска — Ортензи/Хосте Феррер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Лодикова/Цисовска и Ортензи/Хосте Феррер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Лодикова/Цисовска и Ортензи/Хосте Феррер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Лодикова/Цисовска, и Ортензи/Хосте Феррер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Лодикова/Цисовска — Ортензи/Хосте Феррер: снова ждем результативной игры

Лодикова/Цисовска и Ортензи/Хосте Феррер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лодикова/Цисовска имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ортензи/Хосте Феррер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лодикова/Цисовска. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ортензи/Хосте Феррер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лодикова/Цисовска довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ортензи/Хосте Феррер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лодикова/Цисовска.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лодикова/Цисовска — Ортензи/Хосте Феррер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Лодикова/Цисовска и Ортензи/Хосте Феррер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Лодикова/Цисовска, и Ортензи/Хосте Феррер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-506415-aktobe-kaznau-almaty-prognoz-specialista-na-match-27-11-21/