Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Теннесси Чаттануга Мокс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.11.21)

Прогноз Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Теннесси Чаттануга Мокс (жен) (27 ноября), ставки и коэффициенты

Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Теннесси Чаттануга Мокс (жен) (27-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

27-го ноября 2021 года в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) примет соперника по национальному первенству Теннесси Чаттануга Мокс (жен).



Баскетбольный поединок Джорджия Стэйт Пантерс (жен) – Теннесси Чаттануга Мокс (жен) пройдет в рамках престижного турнира 27-го ноября 2021 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 21:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен).



Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Теннесси Чаттануга Мокс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 21:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Теннесси Чаттануга Мокс (жен). Матч назначен на 27-го ноября 2021 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Джорджия Стэйт Пантерс (жен)

К данному поединку баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Джорджия Стэйт Пантерс (жен) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Теннесси Чаттануга Мокс (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Теннесси Чаттануга Мокс (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Теннесси Чаттануга Мокс (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 27-го ноября 2021 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Теннесси Чаттануга Мокс (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 21:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Теннесси Чаттануга Мокс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.11.21)

Джорджия Стэйт Пантерс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Джорджия Стэйт Пантерс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Теннесси Чаттануга Мокс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Теннесси Чаттануга Мокс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 27-го ноября 2021 года, и в его рамках состоится поединок Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Теннесси Чаттануга Мокс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 21:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Теннесси Чаттануга Мокс (жен): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джорджия Стэйт Пантерс (жен) — Теннесси Чаттануга Мокс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Джорджия Стэйт Пантерс (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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