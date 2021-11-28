Прогноз Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро (28-го ноября), ставки и коэффициенты

Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро. Прогноз, ставки на матч (28.11.21)

28-го ноября 2021 года в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мировой тур Падел, в котором на корт выйдут Гутьеррес/Тапия , а противостоять в этом поединке будет Ди Ненно/Наварро.



Гутьеррес/Тапия сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 28-го ноября 2021 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Ди Ненно/Наварро. По Москве данный поединок начнется в 22:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Ди Ненно/Наварро, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 28-го ноября 2021 года откроет его противостояние Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:30 по МСК, то есть до начала игры. Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ди Ненно/Наварро может гордиться семью победами, а вот Гутьеррес/Тапия имеет только пять выигранных встреч.

Гутьеррес/Тапия

В этом сезоне Гутьеррес/Тапия демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Гутьеррес/Тапия снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Гутьеррес/Тапия является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Гутьеррес/Тапия не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Гутьеррес/Тапия еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Ди Ненно/Наварро

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Ди Ненно/Наварро в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Ди Ненно/Наварро уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Ди Ненно/Наварро уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Ди Ненно/Наварро обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро впервые будут встречаться между собой. Если Гутьеррес/Тапия уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ди Ненно/Наварро пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Гутьеррес/Тапия демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Гутьеррес/Тапия – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро. Прогноз, ставки на матч(28.11.21)

Гутьеррес/Тапия

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гутьеррес/Тапия выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гутьеррес/Тапия всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гутьеррес/Тапия уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гутьеррес/Тапия занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гутьеррес/Тапия больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гутьеррес/Тапия имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ди Ненно/Наварро

В этом сезоне Ди Ненно/Наварро не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ди Ненно/Наварро сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ди Ненно/Наварро допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ди Ненно/Наварро допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ди Ненно/Наварро демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гутьеррес/Тапия — Ди Ненно/Наварро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Гутьеррес/Тапия и Ди Ненно/Наварро проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-507270-prognoz-na-match-bereste-garodnya-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-29-11-21/