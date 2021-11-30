Климович/Кониши Камарго Сильва — Гальвао Боргес/Серео: снова ждем результативной игры

Прогноз Климович/Кониши Камарго Сильва — Гальвао Боргес/Серео (01 декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Климович/Кониши Камарго Сильва — Гальвао Боргес/Серео 01-го декабря 2021 года

01-го декабря 2021 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Климович/Кониши Камарго Сильва , а противостоять в этом поединке будет Гальвао Боргес/Серео.



Так как Климович/Кониши Камарго Сильва в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Гальвао Боргес/Серео, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 01-го декабря 2021 года. Но, доказать обратное Климович/Кониши Камарго Сильва все же сможет в 22:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Климович/Кониши Камарго Сильва — Гальвао Боргес/Серео:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Климович/Кониши Камарго Сильва — Гальвао Боргес/Серео, которая пройдет 01-го декабря 2021 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 22:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Климович/Кониши Камарго Сильва

Этот турнир Климович/Кониши Камарго Сильва проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Климович/Кониши Камарго Сильва может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Климович/Кониши Камарго Сильва однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Климович/Кониши Камарго Сильва имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Климович/Кониши Камарго Сильва левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Климович/Кониши Камарго Сильва хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гальвао Боргес/Серео

Гальвао Боргес/Серео имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Гальвао Боргес/Серео уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Гальвао Боргес/Серео умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Гальвао Боргес/Серео обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Гальвао Боргес/Серео проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Климович/Кониши Камарго Сильва — Гальвао Боргес/Серео

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Прогноз и ставка на матч Климович/Кониши Камарго Сильва — Гальвао Боргес/Серео 01-го декабря 2021 года

Климович/Кониши Камарго Сильва

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Климович/Кониши Камарго Сильва, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Климович/Кониши Камарго Сильва уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Климович/Кониши Камарго Сильва старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Климович/Кониши Камарго Сильва, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Климович/Кониши Камарго Сильва не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Климович/Кониши Камарго Сильва все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Климович/Кониши Камарго Сильва точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гальвао Боргес/Серео

Выступать в зале Гальвао Боргес/Серео не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Гальвао Боргес/Серео старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Гальвао Боргес/Серео принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Гальвао Боргес/Серео демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Гальвао Боргес/Серео даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Гальвао Боргес/Серео хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Климович/Кониши Камарго Сильва — Гальвао Боргес/Серео Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Климович/Кониши Камарго Сильва и Гальвао Боргес/Серео. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Климович/Кониши Камарго Сильва — Гальвао Боргес/Серео: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Климович/Кониши Камарго Сильва и Гальвао Боргес/Серео из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Гальвао Боргес/Серео относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Гальвао Боргес/Серео проводит второй или третий матч. А вот Климович/Кониши Камарго Сильва как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Климович/Кониши Камарго Сильва, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Климович/Кониши Камарго Сильва без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Климович/Кониши Камарго Сильва вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Климович/Кониши Камарго Сильва — Гальвао Боргес/Серео. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Климович/Кониши Камарго Сильва и Гальвао Боргес/Серео, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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