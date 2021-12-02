Прогноз Эйала Серра/Эрнандес Миранда — Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго (02.12.2021), ставки и коэффициенты

Эйала Серра/Эрнандес Миранда — Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго. Прогноз, ставки на матч (02.12.21)

02 декабря в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эйала Серра/Эрнандес Миранда , а противостоять в этом поединке будет Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго.



Судья теннисного матча Эйала Серра/Эрнандес Миранда — Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 02 декабря, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Эйала Серра/Эрнандес Миранда и Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Эйала Серра/Эрнандес Миранда имеет четыре победы, то Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго может похвастаться лишь двумя победами.



Эйала Серра/Эрнандес Миранда — Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 02 декабря осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Эйала Серра/Эрнандес Миранда — Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Эйала Серра/Эрнандес Миранда и Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:00 по МСК.

Эйала Серра/Эрнандес Миранда

В этом сезоне Эйала Серра/Эрнандес Миранда демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Эйала Серра/Эрнандес Миранда снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Эйала Серра/Эрнандес Миранда является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Эйала Серра/Эрнандес Миранда не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Эйала Серра/Эрнандес Миранда еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Эйала Серра/Эрнандес Миранда» — «Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Эйала Серра/Эрнандес Миранда и Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Эйала Серра/Эрнандес Миранда — Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго (02 декабря), ставки и коэффициенты

Эйала Серра/Эрнандес Миранда

Несмотря на внушительный возраст, Эйала Серра/Эрнандес Миранда демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Эйала Серра/Эрнандес Миранда гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Эйала Серра/Эрнандес Миранда обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Эйала Серра/Эрнандес Миранда снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Эйала Серра/Эрнандес Миранда может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго

В этом сезоне Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Эйала Серра/Эрнандес Миранда — Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Эйала Серра/Эрнандес Миранда и Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Эйала Серра/Эрнандес Миранда и Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Эйала Серра/Эрнандес Миранда, и Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Эйала Серра/Эрнандес Миранда — Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Эйала Серра/Эрнандес Миранда имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Эйала Серра/Эрнандес Миранда и Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Эйала Серра/Эрнандес Миранда превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Эйала Серра/Эрнандес Миранда гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эйала Серра/Эрнандес Миранда — Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Эйала Серра/Эрнандес Миранда и Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Эйала Серра/Эрнандес Миранда и Джон-Баптист/Фосса-Хуэрго проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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