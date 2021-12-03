Ранко Войводич — Дражен Секулович. Прогноз, ставки на матч(03.12.21)

Прогноз Ранко Войводич — Дражен Секулович (03-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Ранко Войводич — Дражен Секулович (03.12.2021), ставки и коэффициенты

03.12.2021 в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Monte Foresta, в котором на корт выйдут Ранко Войводич , а противостоять в этом поединке будет Дражен Секулович.



Так как теннисный поединок Ранко Войводич — Дражен Секулович пройдет уже 03.12.2021, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 08:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Ранко Войводич на тот момент намного сильнее, нежели Дражен Секулович.



Ранко Войводич — Дражен Секулович. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ранко Войводич имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 03.12.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Дражен Секулович. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 08:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ранко Войводич имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ранко Войводич

Этот турнир Ранко Войводич проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ранко Войводич может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ранко Войводич однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ранко Войводич имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ранко Войводич левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ранко Войводич хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Дражен Секулович

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Дражен Секулович теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Дражен Секулович имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Дражен Секулович испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Дражен Секулович выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Дражен Секулович занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Ранко Войводич — Дражен Секулович. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Ранко Войводич и Дражен Секулович. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Ранко Войводич и Дражен Секулович должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Ранко Войводич — Дражен Секулович. Прогноз, ставки на матч(03.12.21)

Ранко Войводич

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ранко Войводич выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ранко Войводич всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ранко Войводич уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ранко Войводич занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ранко Войводич больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ранко Войводич имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Дражен Секулович

Выступать в зале Дражен Секулович не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Дражен Секулович старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Дражен Секулович принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Дражен Секулович демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Дражен Секулович даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Дражен Секулович хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ранко Войводич — Дражен Секулович Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ранко Войводич и Дражен Секулович. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ранко Войводич и Дражен Секулович встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ранко Войводич и Дражен Секулович довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ранко Войводич и Дражен Секулович подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ранко Войводич — Дражен Секулович: будет сделан акцент на атакующий теннис

Ранко Войводич и Дражен Секулович которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ранко Войводич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Дражен Секулович хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ранко Войводич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Дражен Секулович умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ранко Войводич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Дражен Секулович вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ранко Войводич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ранко Войводич — Дражен Секулович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ранко Войводич и Дражен Секулович.



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