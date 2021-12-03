Тринити Уэстерн Спартанс (жен) — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен). Прогноз, ставки на матч(04.12.21)

Прогноз Тринити Уэстерн Спартанс (жен) — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) (04-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Тринити Уэстерн Спартанс (жен) — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) 04-го декабря

04-го декабря в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Канады, в котором на своей площадке местный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) примет соперника по национальному первенству Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Тринити Уэстерн Спартанс (жен) и Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен). Оно пройдет 04-го декабря, так что можно не сомневаться, что в 05:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Тринити Уэстерн Спартанс (жен) — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен). Данный поединок будет сыгран 04-го декабря, а по московскому времени его начало состоится в 05:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Тринити Уэстерн Спартанс (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Тринити Уэстерн Спартанс (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Тринити Уэстерн Спартанс (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Тринити Уэстерн Спартанс (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Тринити Уэстерн Спартанс (жен)» — «Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен)»: прогноз автора

На 04-го декабря в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Тринити Уэстерн Спартанс (жен) — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 05:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Тринити Уэстерн Спартанс (жен) — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен). Прогноз, ставки на матч(04.12.21)

Тринити Уэстерн Спартанс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Тринити Уэстерн Спартанс (жен) — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 04-го декабря можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Тринити Уэстерн Спартанс (жен) — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 05:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Тринити Уэстерн Спартанс (жен) — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Тринити Уэстерн Спартанс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тринити Уэстерн Спартанс (жен) — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Тринити Уэстерн Спартанс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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