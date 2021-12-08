Михаела Цонева — Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Михаела Цонева — Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану (08.12.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Михаела Цонева — Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану 08-го декабря 2021 года

08-го декабря 2021 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Михаела Цонева , а противостоять в этом поединке будет Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Михаела Цонева — Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 08-го декабря 2021 года, а его начало по МСК будет в 13:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Михаела Цонева. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михаела Цонева — Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану:

Теннисный поединок Михаела Цонева — Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану запланирован организаторами турнира на 08-го декабря 2021 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 13:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Михаела Цонева и Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Михаела Цонева имеет три победы при одном поражении.

Михаела Цонева

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Михаела Цонева находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Михаела Цонева является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Михаела Цонева умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Михаела Цонева обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Михаела Цонева может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Михаела Цонева — Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Михаела Цонева и Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Прогноз и ставка на матч Михаела Цонева — Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану 08-го декабря 2021 года

Михаела Цонева

В этом сезоне Михаела Цонева демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Михаела Цонева уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Михаела Цонева любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Михаела Цонева часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Михаела Цонева умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану

Несмотря на свой молодой возраст, Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Михаела Цонева — Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Михаела Цонева и Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Михаела Цонева и Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Михаела Цонева и Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Михаела Цонева и Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Михаела Цонева — Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Михаела Цонева и Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Михаела Цонева имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Михаела Цонева. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Михаела Цонева довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Михаела Цонева.

СЕГОДНЯ МАТЧ Михаела Цонева — Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Михаела Цонева и Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Михаела Цонева и Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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