Прогноз Мвендва Мбити — Алан Рауль Сау Франко (08-го декабря), ставки и коэффициенты

Мвендва Мбити — Алан Рауль Сау Франко. Прогноз, ставки на матч. ITF (08.12.21)

08.12.2021 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мвендва Мбити , а противостоять в этом поединке будет Алан Рауль Сау Франко.



Буквально несколько дней назад Мвендва Мбити и Алан Рауль Сау Франко играли свои матчи, а теперь уже 08.12.2021 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 17:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Мвендва Мбити имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мвендва Мбити — Алан Рауль Сау Франко:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 08.12.2021 откроет его противостояние Мвендва Мбити — Алан Рауль Сау Франко. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. Мвендва Мбити и Алан Рауль Сау Франко отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Алан Рауль Сау Франко может гордиться семью победами, а вот Мвендва Мбити имеет только пять выигранных встреч.

Мвендва Мбити

На данный момент Мвендва Мбити является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Мвендва Мбити однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Мвендва Мбити демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Мвендва Мбити хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Мвендва Мбити часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Алан Рауль Сау Франко

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Алан Рауль Сау Франко в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Алан Рауль Сау Франко уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Алан Рауль Сау Франко уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Алан Рауль Сау Франко обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Мвендва Мбити и Алан Рауль Сау Франко. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Мвендва Мбити — Алан Рауль Сау Франко. Прогноз, ставки на матч(08.12.21)

Мвендва Мбити

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мвендва Мбити, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мвендва Мбити уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мвендва Мбити старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мвендва Мбити, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мвендва Мбити не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мвендва Мбити все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мвендва Мбити точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Алан Рауль Сау Франко

Алан Рауль Сау Франко лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Алан Рауль Сау Франко играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Алан Рауль Сау Франко начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Алан Рауль Сау Франко выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Алан Рауль Сау Франко сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мвендва Мбити — Алан Рауль Сау Франко Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мвендва Мбити и Алан Рауль Сау Франко. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мвендва Мбити и Алан Рауль Сау Франко встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мвендва Мбити и Алан Рауль Сау Франко довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мвендва Мбити и Алан Рауль Сау Франко подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мвендва Мбити — Алан Рауль Сау Франко: ставим на двойные ошибки

Мвендва Мбити и Алан Рауль Сау Франко которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мвендва Мбити имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алан Рауль Сау Франко хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мвендва Мбити. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алан Рауль Сау Франко умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мвендва Мбити довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алан Рауль Сау Франко вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мвендва Мбити.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мвендва Мбити — Алан Рауль Сау Франко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мвендва Мбити и Алан Рауль Сау Франко букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мвендва Мбити и Алан Рауль Сау Франко проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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