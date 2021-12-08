Прогноз Нуова Паллаканестро Виджевано — Санджорджезе Леньяно (08 декабря), ставки и коэффициенты

Нуова Паллаканестро Виджевано — Санджорджезе Леньяно. Прогноз, ставки на матч (08.12.21)

08.12.2021 в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб Нуова Паллаканестро Виджевано примет соперника по национальному первенству Санджорджезе Леньяно.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Виджевано наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 08.12.2021 предстоит поединок против БК Санджорджезе Леньяно. По московскому времени начало игры будет в 20:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Нуова Паллаканестро Виджевано — Санджорджезе Леньяно. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Виджевано проводит на своей площадке, и 08.12.2021 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Санджорджезе Леньяно. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 20:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Нуова Паллаканестро Виджевано, а один раз сильнее были игроки БК Санджорджезе Леньяно.

Нуова Паллаканестро Виджевано

На этот матч баскетболисты клуба Нуова Паллаканестро Виджевано выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Виджевано лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Виджевано не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Санджорджезе Леньяно

Уже три недели баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Санджорджезе Леньяно удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Нуова Паллаканестро Виджевано — Санджорджезе Леньяно

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Нуова Паллаканестро Виджевано — Санджорджезе Леньяно, который организаторы собираются провести 08.12.2021. По московскому времени начало данной игры будет в 20:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Виджевано.



Нуова Паллаканестро Виджевано — Санджорджезе Леньяно (08.12.2021), ставки и коэффициенты

Нуова Паллаканестро Виджевано

Сейчас баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Виджевано демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Виджевано играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Нуова Паллаканестро Виджевано вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Санджорджезе Леньяно

В прошлом матче баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Санджорджезе Леньяно находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Нуова Паллаканестро Виджевано — Санджорджезе Леньяно Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 08.12.2021, и в его рамках состоится поединок Нуова Паллаканестро Виджевано — Санджорджезе Леньяно. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 20:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Нуова Паллаканестро Виджевано — Санджорджезе Леньяно: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Виджевано проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Виджевано позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Нуова Паллаканестро Виджевано играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Нуова Паллаканестро Виджевано сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Санджорджезе Леньяно показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нуова Паллаканестро Виджевано — Санджорджезе Леньяно. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Виджевано лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Нуова Паллаканестро Виджевано гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Нуова Паллаканестро Виджевано все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Санджорджезе Леньяно получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Санджорджезе Леньяно сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat2-496052-aleksandr-pribysh-denis-parhuta-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-ace-belarus-cup-08-12-21/