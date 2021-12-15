Северная Айова Пантерс — Джексон Стэйт Тайгерз: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Северная Айова Пантерс — Джексон Стэйт Тайгерз (15.12.2021), ставки и коэффициенты

Северная Айова Пантерс — Джексон Стэйт Тайгерз (15.12.2021), ставки и коэффициенты

15.12.2021 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северная Айова Пантерс примет соперника по национальному первенству Джексон Стэйт Тайгерз.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Северная Айова Пантерс и Джексон Стэйт Тайгерз. Оно пройдет 15.12.2021, так что можно не сомневаться, что в 04:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Северная Айова Пантерс — Джексон Стэйт Тайгерз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Северная Айова Пантерс намерены 15.12.2021 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Джексон Стэйт Тайгерз. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Северная Айова Пантерс

Летом баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Джексон Стэйт Тайгерз

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Джексон Стэйт Тайгерз на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

NCAA, Северная Айова Пантерс — Джексон Стэйт Тайгерз

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Северная Айова Пантерс — Джексон Стэйт Тайгерз, запланированного на 15.12.2021. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Северная Айова Пантерс и Джексон Стэйт Тайгерз предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Северная Айова Пантерс.



Северная Айова Пантерс — Джексон Стэйт Тайгерз (15.12.2021), ставки и коэффициенты

Северная Айова Пантерс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Джексон Стэйт Тайгерз

Два года назад баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Северная Айова Пантерс — Джексон Стэйт Тайгерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Северная Айова Пантерс — Джексон Стэйт Тайгерз, который должен пройти 15.12.2021 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Северная Айова Пантерс — Джексон Стэйт Тайгерз: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Северная Айова Пантерс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Северная Айова Пантерс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Северная Айова Пантерс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Джексон Стэйт Тайгерз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северная Айова Пантерс — Джексон Стэйт Тайгерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Северная Айова Пантерс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Северная Айова Пантерс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Джексон Стэйт Тайгерз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat0-497355-matteo-viola-chun-hsin-tseng-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chellendzher-15-12-21/