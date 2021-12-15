Феникс Фьюил Мастерс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.12.21)

Прогноз Феникс Фьюил Мастерс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс (16-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Феникс Фьюил Мастерс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс 16-го декабря

16-го декабря в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб Феникс Фьюил Мастерс примет соперника по национальному первенству Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс.



В 13:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Феникс Фьюил Мастерс и Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 16-го декабря, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Феникс Фьюил Мастерс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Феникс Фьюил Мастерс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс состоится 16-го декабря в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 13:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Феникс Фьюил Мастерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Феникс Фьюил Мастерс вообще лидирует в чемпионате.



Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Феникс Фьюил Мастерс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Феникс Фьюил Мастерс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс, запланированного на 16-го декабря. На площадке игроки обеих команд появятся в 13:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Феникс Фьюил Мастерс и Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Феникс Фьюил Мастерс.



Феникс Фьюил Мастерс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.12.21)

Феникс Фьюил Мастерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

После того, как баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Феникс Фьюил Мастерс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Феникс Фьюил Мастерс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс пройдет 16-го декабря, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 13:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Феникс Фьюил Мастерс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Феникс Фьюил Мастерс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Феникс Фьюил Мастерс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Феникс Фьюил Мастерс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Феникс Фьюил Мастерс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Феникс Фьюил Мастерс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Феникс Фьюил Мастерс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Феникс Фьюил Мастерс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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