Ван Ден Броек/Нейкамп — Лодевейкс/Рейкерс: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Ван Ден Броек/Нейкамп — Лодевейкс/Рейкерс (16-го декабря), ставки и коэффициенты

Ван Ден Броек/Нейкамп — Лодевейкс/Рейкерс (16-го декабря), ставки и коэффициенты

16-го декабря в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ТеннисДирект НК, в котором на корт выйдут Ван Ден Броек/Нейкамп , а противостоять в этом поединке будет Лодевейкс/Рейкерс.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Ван Ден Броек/Нейкамп — Лодевейкс/Рейкерс можно будет вплоть до 15:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 16-го декабря. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Ван Ден Броек/Нейкамп и Лодевейкс/Рейкерс еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Ван Ден Броек/Нейкамп — Лодевейкс/Рейкерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ван Ден Броек/Нейкамп имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 16-го декабря нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Лодевейкс/Рейкерс. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ван Ден Броек/Нейкамп имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ван Ден Броек/Нейкамп

По непонятным причинам Ван Ден Броек/Нейкамп в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Ван Ден Броек/Нейкамп теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Ван Ден Броек/Нейкамп занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Ван Ден Броек/Нейкамп играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Ван Ден Броек/Нейкамп имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Лодевейкс/Рейкерс

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лодевейкс/Рейкерсв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лодевейкс/Рейкерс играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лодевейкс/Рейкерс держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лодевейкс/Рейкерс демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лодевейкс/Рейкерс находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Ван Ден Броек/Нейкамп — Лодевейкс/Рейкерс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ван Ден Броек/Нейкамп и Лодевейкс/Рейкерс. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Ван Ден Броек/Нейкамп — Лодевейкс/Рейкерс (16-го декабря), ставки и коэффициенты

Ван Ден Броек/Нейкамп

На данном турнире Ван Ден Броек/Нейкамп выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Ван Ден Броек/Нейкамп выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Ван Ден Броек/Нейкамп допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Ван Ден Броек/Нейкамп особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Ван Ден Броек/Нейкамп, это умение играть на травяных кортах.

Лодевейкс/Рейкерс

Этот сезон Лодевейкс/Рейкерс проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Лодевейкс/Рейкерс снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Лодевейкс/Рейкерс слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Лодевейкс/Рейкерс допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Ван Ден Броек/Нейкамп — Лодевейкс/Рейкерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ван Ден Броек/Нейкамп и Лодевейкс/Рейкерс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ван Ден Броек/Нейкамп и Лодевейкс/Рейкерс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ван Ден Броек/Нейкамп и Лодевейкс/Рейкерс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ван Ден Броек/Нейкамп — Лодевейкс/Рейкерс: погода помешает показать хороший теннис

Ван Ден Броек/Нейкамп и Лодевейкс/Рейкерс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ван Ден Броек/Нейкамп имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лодевейкс/Рейкерс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ван Ден Броек/Нейкамп. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лодевейкс/Рейкерс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ван Ден Броек/Нейкамп довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лодевейкс/Рейкерс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ван Ден Броек/Нейкамп.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Ден Броек/Нейкамп — Лодевейкс/Рейкерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ван Ден Броек/Нейкамп и Лодевейкс/Рейкерс, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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