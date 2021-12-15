Адольфо Даниэль Валлехо — Хуан Батиста Отегу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.12.21)

Прогноз Адольфо Даниэль Валлехо — Хуан Батиста Отегу (16 декабря), ставки и коэффициенты

Адольфо Даниэль Валлехо — Хуан Батиста Отегу (16 декабря), ставки и коэффициенты

16 декабря в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Адольфо Даниэль Валлехо , а противостоять в этом поединке будет Хуан Батиста Отегу.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Адольфо Даниэль Валлехо — Хуан Батиста Отегу, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 16 декабря, а его начало по МСК будет в 23:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Адольфо Даниэль Валлехо. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адольфо Даниэль Валлехо — Хуан Батиста Отегу:

В 23:00 по Москве Адольфо Даниэль Валлехо выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Хуан Батиста Отегу. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 16 декабря. Адольфо Даниэль Валлехо не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Адольфо Даниэль Валлехо

Болельщики ожидали, что на этом турнире Адольфо Даниэль Валлехо продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Адольфо Даниэль Валлехо в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Адольфо Даниэль Валлехо сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Адольфо Даниэль Валлехо немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Хуан Батиста Отегу

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Хуан Батиста Отегу теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Хуан Батиста Отегу имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Хуан Батиста Отегу испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Хуан Батиста Отегу выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Хуан Батиста Отегу занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Адольфо Даниэль Валлехо — Хуан Батиста Отегу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.12.21)

Адольфо Даниэль Валлехо

На этом турнире именно Адольфо Даниэль Валлехо может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Адольфо Даниэль Валлехо отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Адольфо Даниэль Валлехо еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Адольфо Даниэль Валлехо не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Хуан Батиста Отегу

Несмотря на свой молодой возраст, Хуан Батиста Отегу демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Хуан Батиста Отегу уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Хуан Батиста Отегу станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Хуан Батиста Отегу, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Хуан Батиста Отегу умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Хуан Батиста Отегу имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Адольфо Даниэль Валлехо — Хуан Батиста Отегу Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Адольфо Даниэль Валлехо и Хуан Батиста Отегу. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Адольфо Даниэль Валлехо и Хуан Батиста Отегу встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Адольфо Даниэль Валлехо и Хуан Батиста Отегу довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Адольфо Даниэль Валлехо и Хуан Батиста Отегу подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Адольфо Даниэль Валлехо — Хуан Батиста Отегу: в ожидании «эйсов»

Адольфо Даниэль Валлехо и Хуан Батиста Отегу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Адольфо Даниэль Валлехо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хуан Батиста Отегу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Адольфо Даниэль Валлехо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хуан Батиста Отегу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Адольфо Даниэль Валлехо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хуан Батиста Отегу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Адольфо Даниэль Валлехо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Адольфо Даниэль Валлехо — Хуан Батиста Отегу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Адольфо Даниэль Валлехо и Хуан Батиста Отегу букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Адольфо Даниэль Валлехо и Хуан Батиста Отегу проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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