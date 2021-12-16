Дефенсор Спортинг (жен) — Эбраика и Макаби (жен): гости способны удивить фаворита

Прогноз Дефенсор Спортинг (жен) — Эбраика и Макаби (жен) (17.12.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Дефенсор Спортинг (жен) — Эбраика и Макаби (жен) 17-го декабря 2021 года

17-го декабря 2021 года в 04:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Уругвая, в котором на своей площадке местный клуб Дефенсор Спортинг (жен) примет соперника по национальному первенству Эбраика и Макаби (жен).



В 04:15 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Дефенсор Спортинг (жен) – Эбраика и Макаби (жен), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 17-го декабря 2021 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Эбраика и Макаби (жен).



Дефенсор Спортинг (жен) — Эбраика и Макаби (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Дефенсор Спортинг (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Эбраика и Макаби (жен). Данный поединок будет сыгран 17-го декабря 2021 года, а по московскому времени его начало состоится в 04:15. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Эбраика и Макаби (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Дефенсор Спортинг (жен)

Баскетбольный клуб Дефенсор Спортинг (жен) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Дефенсор Спортинг (жен) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Эбраика и Макаби (жен)

В составе баскетбольного клуба Эбраика и Макаби (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Эбраика и Макаби (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Эбраика и Макаби (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Дефенсор Спортинг (жен) — Эбраика и Макаби (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Дефенсор Спортинг (жен) — Эбраика и Макаби (жен), запланированного на 17-го декабря 2021 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:15 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Дефенсор Спортинг (жен) и Эбраика и Макаби (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Дефенсор Спортинг (жен).



Дефенсор Спортинг (жен) — Эбраика и Макаби (жен) (17-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Дефенсор Спортинг (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Дефенсор Спортинг (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Дефенсор Спортинг (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Дефенсор Спортинг (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Эбраика и Макаби (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Эбраика и Макаби (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Эбраика и Макаби (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Дефенсор Спортинг (жен) — Эбраика и Макаби (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 17-го декабря 2021 года, и в его рамках состоится поединок Дефенсор Спортинг (жен) — Эбраика и Макаби (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:15 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Дефенсор Спортинг (жен) — Эбраика и Макаби (жен): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Дефенсор Спортинг (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Дефенсор Спортинг (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Дефенсор Спортинг (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Эбраика и Макаби (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Эбраика и Макаби (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Эбраика и Макаби (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дефенсор Спортинг (жен) — Эбраика и Макаби (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Дефенсор Спортинг (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Дефенсор Спортинг (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Дефенсор Спортинг (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Эбраика и Макаби (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Эбраика и Макаби (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Эбраика и Макаби (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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