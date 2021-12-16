Азиз Мадатов — Абдурахмон Саидмухамедов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.12.21)

Прогноз Азиз Мадатов — Абдурахмон Саидмухамедов (17.12.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Азиз Мадатов — Абдурахмон Саидмухамедов 17.12.2021

17.12.2021 в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Учкун, в котором на корт выйдут Азиз Мадатов , а противостоять в этом поединке будет Абдурахмон Саидмухамедов.



В 06:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Азиз Мадатов и Абдурахмон Саидмухамедов. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 17.12.2021, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Азиз Мадатов — Абдурахмон Саидмухамедов:

17.12.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Азиз Мадатов — Абдурахмон Саидмухамедов. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 06:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Абдурахмон Саидмухамедов, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Абдурахмон Саидмухамедов выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Азиз Мадатов

На данный момент Азиз Мадатов является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Азиз Мадатов поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Азиз Мадатов пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Азиз Мадатов слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Азиз Мадатов будет более тщательно готовиться к поединку.



Абдурахмон Саидмухамедов

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Абдурахмон Саидмухамедов на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Абдурахмон Саидмухамедов демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Абдурахмон Саидмухамедов имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Абдурахмон Саидмухамедов намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Абдурахмон Саидмухамедов не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Абдурахмон Саидмухамедов будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Абдурахмон Саидмухамедов и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Абдурахмон Саидмухамедов умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Азиз Мадатов — Абдурахмон Саидмухамедов

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Азиз Мадатов и Абдурахмон Саидмухамедов впервые будут встречаться между собой. Если Азиз Мадатов уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Абдурахмон Саидмухамедов пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Азиз Мадатов демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Азиз Мадатов – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Азиз Мадатов — Абдурахмон Саидмухамедов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.12.21)

Азиз Мадатов

К данному турниру Азиз Мадатов подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Азиз Мадатов находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Азиз Мадатов не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Азиз Мадатов старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Азиз Мадатов демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Абдурахмон Саидмухамедов

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Абдурахмон Саидмухамедов хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Абдурахмон Саидмухамедов никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Абдурахмон Саидмухамедов сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Абдурахмон Саидмухамедов всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Азиз Мадатов — Абдурахмон Саидмухамедов Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Азиз Мадатов и Абдурахмон Саидмухамедов. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Азиз Мадатов — Абдурахмон Саидмухамедов: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Азиз Мадатов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Азиз Мадатов и Абдурахмон Саидмухамедов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Абдурахмон Саидмухамедов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Азиз Мадатов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Абдурахмон Саидмухамедов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Азиз Мадатов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Азиз Мадатов — Абдурахмон Саидмухамедов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Азиз Мадатов и Абдурахмон Саидмухамедов. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Азиз Мадатов и для Абдурахмон Саидмухамедов, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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