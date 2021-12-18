Прогноз Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (18-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос. Прогноз, ставки на матч (18.12.21)

18-го декабря в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс примет соперника по национальному первенству Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 18-го декабря предстоит поединок против БК Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос. По московскому времени начало игры будет в 04:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс намерены 18-го декабря поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Техас Сан-Антонио Роадраннерс

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Техас Сан-Антонио Роадраннерс отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 18-го декабря организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 04:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.12.21)

Техас Сан-Антонио Роадраннерс

Сейчас баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Техас Сан-Антонио Роадраннерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос

Два года назад баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 18-го декабря, и в его рамках состоится поединок Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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