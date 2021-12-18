Девидсон Уайлдкетс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен): хозяева должны брать три очка

Прогноз Девидсон Уайлдкетс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) (19-го декабря), ставки и коэффициенты

Девидсон Уайлдкетс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) (19-го декабря), ставки и коэффициенты

19-го декабря в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Девидсон Уайлдкетс (жен) примет соперника по национальному первенству Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен).



В 00:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Девидсон Уайлдкетс (жен) и Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 19-го декабря, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Девидсон Уайлдкетс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен):

Поединок между баскетбольными клубами Девидсон Уайлдкетс (жен) и Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 19-го декабря. Ее начало будет в 00:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Девидсон Уайлдкетс (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Девидсон Уайлдкетс (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Девидсон Уайлдкетс (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Девидсон Уайлдкетс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Девидсон Уайлдкетс (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 19-го декабря. На этот раз соперником хозяев будет Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен), так что в 00:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Девидсон Уайлдкетс (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Девидсон Уайлдкетс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) 19-го декабря

Девидсон Уайлдкетс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Девидсон Уайлдкетс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Девидсон Уайлдкетс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Девидсон Уайлдкетс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Девидсон Уайлдкетс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Девидсон Уайлдкетс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 19-го декабря сыграет матч против БК Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Девидсон Уайлдкетс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Девидсон Уайлдкетс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен): хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Девидсон Уайлдкетс (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Девидсон Уайлдкетс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Девидсон Уайлдкетс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat2-510667-devidson-uayldkets-radford-haylenders-prognoz-professionala-na-match-18-12-21/