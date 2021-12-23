Елизавета Артёменко — Илария Грудино: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Елизавета Артёменко — Илария Грудино (24.12.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Елизавета Артёменко — Илария Грудино 24-го декабря

24-го декабря в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Pro Tour, в котором на корт выйдут Елизавета Артёменко , а противостоять в этом поединке будет Илария Грудино.



Теннисное противостояние Елизавета Артёменко — Илария Грудино пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 24-го декабря. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 21:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Елизавета Артёменко является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Елизавета Артёменко — Илария Грудино. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 21:00 по Москве Елизавета Артёменко выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Илария Грудино. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 24-го декабря. Елизавета Артёменко не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Елизавета Артёменко

На данный момент Елизавета Артёменко является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Елизавета Артёменко однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Елизавета Артёменко демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Елизавета Артёменко хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Елизавета Артёменко часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Илария Грудино

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Илария Грудино имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Илария Грудино демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Илария Грудино не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Илария Грудино не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Елизавета Артёменко — Илария Грудино. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Елизавета Артёменко и Илария Грудино впервые будут встречаться между собой. Если Елизавета Артёменко уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Илария Грудино пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Елизавета Артёменко демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Елизавета Артёменко – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Елизавета Артёменко — Илария Грудино (24-го декабря), ставки и коэффициенты

Елизавета Артёменко

Несмотря на внушительный возраст, Елизавета Артёменко демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Елизавета Артёменко гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Елизавета Артёменко обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Елизавета Артёменко снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Елизавета Артёменко может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Илария Грудино

На этом турнире Илария Грудино играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Илария Грудино какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Илария Грудино уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Илария Грудино много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Илария Грудино сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Илария Грудино не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Елизавета Артёменко — Илария Грудино Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Елизавета Артёменко и Илария Грудино. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Елизавета Артёменко и Илария Грудино встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Елизавета Артёменко и Илария Грудино довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Елизавета Артёменко и Илария Грудино подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Елизавета Артёменко — Илария Грудино: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Елизавета Артёменко имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Елизавета Артёменко и Илария Грудино отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Илария Грудино в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Елизавета Артёменко превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Илария Грудино сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Елизавета Артёменко гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Елизавета Артёменко — Илария Грудино. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Елизавета Артёменко и Илария Грудино.



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