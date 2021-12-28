Южный Иллинойс Салюки — Гремблинг Стэйт Тайгерз. Прогноз, ставки на матч(29.12.21)

Прогноз Южный Иллинойс Салюки — Гремблинг Стэйт Тайгерз (29-го декабря), ставки и коэффициенты

Южный Иллинойс Салюки — Гремблинг Стэйт Тайгерз (29-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

29-го декабря 2021 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Южный Иллинойс Салюки примет соперника по национальному первенству Гремблинг Стэйт Тайгерз.



Баскетболисты клубов Южный Иллинойс Салюки и Гремблинг Стэйт Тайгерз в 04:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 29-го декабря 2021 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Южный Иллинойс Салюки одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Южный Иллинойс Салюки также является лидером по количеству побед.



Южный Иллинойс Салюки — Гремблинг Стэйт Тайгерз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Гремблинг Стэйт Тайгерз. Данный поединок будет сыгран 29-го декабря 2021 года, а по московскому времени его начало состоится в 04:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Южный Иллинойс Салюки

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Южный Иллинойс Салюки уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Южный Иллинойс Салюки подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Южный Иллинойс Салюки старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Гремблинг Стэйт Тайгерз

Прогресс баскетбольного клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Южный Иллинойс Салюки наконец-то возвращаются домой, а 29-го декабря 2021 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Гремблинг Стэйт Тайгерз. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Южный Иллинойс Салюки — Гремблинг Стэйт Тайгерз. Прогноз, ставки на матч(29.12.21)

Южный Иллинойс Салюки

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Гремблинг Стэйт Тайгерз

В прошлом матче баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Южный Иллинойс Салюки — Гремблинг Стэйт Тайгерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 29-го декабря 2021 года сыграет матч против БК Гремблинг Стэйт Тайгерз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Южный Иллинойс Салюки также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Южный Иллинойс Салюки — Гремблинг Стэйт Тайгерз: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Южный Иллинойс Салюки играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Южный Иллинойс Салюки сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Гремблинг Стэйт Тайгерз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Южный Иллинойс Салюки — Гремблинг Стэйт Тайгерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Южный Иллинойс Салюки совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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