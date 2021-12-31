Прогноз Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (01-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. Прогноз, ставки на матч (01.01.22)

01-го января 2022 года в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз примет соперника по национальному первенству Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз.



В 00:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз и Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 01-го января 2022 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз:

Поклонники баскетбольного клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз намерены 01-го января 2022 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 00:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз

В этом сезоне баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз нет более травмированных игроков основы.



Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз

В составе баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

На 01-го января 2022 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 00:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.01.22)

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз

В последние годы Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 01-го января 2022 года сыграет матч против БК Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat1-503551-ural-senter-zhen-vector-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-voleybol-01-01-22/