Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.01.22)

Прогноз Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен) (01.01.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен) 01-го января 2022 года

01-го января 2022 года в 04:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NAIA, в котором на своей площадке местный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) примет соперника по национальному первенству Нортерн Нью-Мексико (жен).



В 04:45 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) – Нортерн Нью-Мексико (жен), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 01-го января 2022 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Нортерн Нью-Мексико (жен).



Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен), запланированное на 01-го января 2022 года. Поставить на матч можно будет до 04:45 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Нортерн Нью-Мексико (жен) была еще пять лет назад.

Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен)

Летом баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Нортерн Нью-Мексико (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Нортерн Нью-Мексико (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 01-го января 2022 года. На этот раз соперником хозяев будет Нортерн Нью-Мексико (жен), так что в 04:45 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.01.22)

Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Нортерн Нью-Мексико (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Нортерн Нью-Мексико (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 01-го января 2022 года сыграет матч против БК Нортерн Нью-Мексико (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Нортерн Нью-Мексико (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) — Нортерн Нью-Мексико (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Энтилоуп Вэлли Пайонирз (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Нортерн Нью-Мексико (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Нортерн Нью-Мексико (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Нортерн Нью-Мексико (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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