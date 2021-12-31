Барриос-Вера/Табило — Давидович Фокина/Мартинес: ставим на двойные ошибки

Прогноз Барриос-Вера/Табило — Давидович Фокина/Мартинес (01-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Барриос-Вера/Табило — Давидович Фокина/Мартинес (01-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

01-го января 2022 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок ATP, в котором на корт выйдут Барриос-Вера/Табило , а противостоять в этом поединке будет Давидович Фокина/Мартинес.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Барриос-Вера/Табило — Давидович Фокина/Мартинес можно будет вплоть до 05:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 01-го января 2022 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Барриос-Вера/Табило и Давидович Фокина/Мартинес еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Барриос-Вера/Табило — Давидович Фокина/Мартинес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 01-го января 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Барриос-Вера/Табило — Давидович Фокина/Мартинес вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Барриос-Вера/Табило и Давидович Фокина/Мартинес не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 05:00 по МСК.

Барриос-Вера/Табило

В этом сезоне Барриос-Вера/Табило имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Барриос-Вера/Табило может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Барриос-Вера/Табило еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Давидович Фокина/Мартинес

Давидович Фокина/Мартинес имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Давидович Фокина/Мартинес уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Давидович Фокина/Мартинес умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Давидович Фокина/Мартинес обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Давидович Фокина/Мартинес проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Барриос-Вера/Табило» — «Давидович Фокина/Мартинес»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Барриос-Вера/Табило и Давидович Фокина/Мартинес впервые будут встречаться между собой. Если Барриос-Вера/Табило уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Давидович Фокина/Мартинес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Барриос-Вера/Табило демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Барриос-Вера/Табило – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Барриос-Вера/Табило — Давидович Фокина/Мартинес (01-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Барриос-Вера/Табило

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Барриос-Вера/Табило выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Барриос-Вера/Табило всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Барриос-Вера/Табило уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Барриос-Вера/Табило занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Барриос-Вера/Табило больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Барриос-Вера/Табило имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Давидович Фокина/Мартинес

Выступать в зале Давидович Фокина/Мартинес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Давидович Фокина/Мартинес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Давидович Фокина/Мартинес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Давидович Фокина/Мартинес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Давидович Фокина/Мартинес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Давидович Фокина/Мартинес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Барриос-Вера/Табило — Давидович Фокина/Мартинес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Барриос-Вера/Табило и Давидович Фокина/Мартинес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Барриос-Вера/Табило и Давидович Фокина/Мартинес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Барриос-Вера/Табило и Давидович Фокина/Мартинес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Барриос-Вера/Табило и Давидович Фокина/Мартинес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Барриос-Вера/Табило — Давидович Фокина/Мартинес: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Барриос-Вера/Табило и Давидович Фокина/Мартинес из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Давидович Фокина/Мартинес относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Давидович Фокина/Мартинес проводит второй или третий матч. А вот Барриос-Вера/Табило как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Барриос-Вера/Табило, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Барриос-Вера/Табило без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Барриос-Вера/Табило вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барриос-Вера/Табило — Давидович Фокина/Мартинес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Барриос-Вера/Табило и Давидович Фокина/Мартинес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Барриос-Вера/Табило и для Давидович Фокина/Мартинес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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